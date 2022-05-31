沙灘玩水必備　實用環保設計

放假期間，大家應該都計劃着去到遠離煩囂的海邊盡情玩樂，享受下久違的陽光與沙灘。去之前不如先看看各大品牌推出的水上活動產品，家居品牌Ikea與世界衝浪聯盟World Surf League跨界合作，推出戶外KÅSEBERGA限量系列，以「高性能和低環境衝擊」主題設計出一系列既實用又環保的衝浪物品，讓大家可盡情衝浪。全系列除了時尚美觀之外，還不會對自然環境造成額外傷害。另一邊，法國運動品牌Decathlon同樣都有推出沙灘玩水和衝浪物品，讓大家有更多選擇！

環保又多用途

KÅSEBERGA系列帶來26件獨特的產品，包括水樽、浴巾、帽子、戶外頂篷等，全部產品均使用可再生和可回收材質製成，專為衝浪愛好者度身打造。不過不是衝浪迷也可以在此系列之中找到適合的產品，事關大部分產品設計都貼合大眾對於沙灘用品的需求。例如大家平時去Ikea應該或多或少都有接觸過標誌性藍色FRAKTA購物袋，系列中就加入了重新設計的FRAKTA購物袋，添加了袋內隔層、收納濕衣物的專用空間等，無論是否衝浪愛好者，都非常實用！另外系列的斗篷浴巾也是為了方便大家在沙灘上換衣服而設計，前方的口袋附有開口，可在更換衣服時把手伸進去整理衣物，而且也容易收納於袋中。

實用時尚兼備

法國運動品牌提供衝浪板、沙灘毛巾、防曬帽、防曬雨傘等一系列戶外設備。產品全部都是由衝浪者設計和測試，符合到用家真正所需，不論是新手或專家，都能找到專為浪人而設的裝備。品牌推出的毛巾衣，在游水或衝浪前後能自行擦乾並輕鬆更換衣物。手臂下方以及臀部側邊的開口設計，方便整理衣物也能避免走光。專為沙灘防曬設計的遮陽傘可以承受到30 km/h的風速，可以容納到3個人，適合一眾水上活動愛好者使用。