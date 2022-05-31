星星講醫D︱Kylie C.教家長出招助小朋友克服社交恐懼

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》，今集再請來第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘，和36E「學霸咪神」鄭杞瑤（Kylie C.）以主持身份，從中醫及心理學角度探討，新冠肺炎康復者疫後調理身體，及疫情下情緒處理的方法。

近2年因疫情關係，不少人都要長時間宅在家中避疫，而Kylie C.坦言以前經常和朋友見面，可是近年只和家人日日見，亦因太長時間沒外出，在情緒容易出現社交恐懼症症狀：「即係太耐冇見到人，當你見到人時，會唔知點樣去溝通同反應到。」

她覺得這個問題特別易在小朋友身上發展，礙於長期少跟外界接觸，導致小朋友不懂與人溝通，所以她覺得身為家長者，不妨用引導性方式作改善：「例如畀佢哋知道見到人時，可以打吓招呼，同人講聲Hello，話自己係邊個邊個，引導性小朋友跟住講，即使佢哋唔講出口，只要佢哋點一點頭、Say Hello都可以讚吓，講佢哋知呢個行為係好嘅。」同時亦可考慮幫小朋友報讀課外活動，如學樂器等，增加更多興趣，加深與人溝通的興趣。

蔡梓銘認同Kylie C.提供的方法可行，因為讚美能添自信，不過在中醫角度，亦可以用穴位按摩法紓緩社交恐懼徵狀，他說：「長期留喺屋企，會產生一種恐懼嘅感覺，一把脈就會發覺病人胸中血脈係『捏』得好實，情況就似一條好掹緊嘅繩，就知佢哋胸中有鬱結感。」

他提供一個簡單的「內關穴」按壓法以助紓緩鬱結，穴位置大約在手腕脈搏附近：「合拳之後，右手腕有條打橫嘅紋，橫紋以下放三隻手指，捏實時會見到條筋，兩條筋嘅中間位置就係『內關穴』，撳住再往外面搓，或者用筆或按摩器，由上往外掃開，每日持續幾分鐘，就可以怯除胸中鬱結。」

Kylie C.服裝：Koreatotalfashion