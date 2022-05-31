15人連環爆料稱婚內出軌至少5人　汪小菲罪證今晚9時大公開

台灣女星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲本來好嚟好去，二人自去年11月離婚後，本來各有各感情發展，但係隨住台灣資深記者葛斯齊公開展示聲稱係汪小菲同張穎穎嘅婚內出軌照片作「鐵證」，汪小菲即時被辣㷫，尋日（30日）仲毀滅式爆料，稱大S長期服違禁藥，又每月畀藥方100萬新台幣（約27萬港元）等。

原來事件仲有後續，尋晚佢就現身粉絲群，當時粉絲討論緊S媽喊住求前女婿留口德一事，點知汪小菲轉頭直接留下一句「真惡心」，儘管冇表明係針對邊個人、事、物，但短短3隻字已經足夠引發眾多網友熱烈討論。

到咗今日（31日），葛斯齊就喺台灣開記者會，指汪小菲已同大S、S媽道歉，細節不方便公開。不過佢就堅稱自己掌握汪小菲同婚內出軌5個對象嘅身體接觸照片，5位對象有圈內人，亦有圈外人。被問及大S是否有聯絡佢，佢就否認道：「你覺得有這種事的可能嗎？」反而汪小菲就通過聯絡人詢問他是否需要公關費，幫汪小菲做正面宣傳等，葛斯齊繼續爆料：「應該是說他（汪小菲）去年9月活得非常精彩，我最近流出的他跟張穎穎在KTV親密的照片，也是去年9月，當時他正要回來幫大S過生日，但是他私下密切聯繫的，卻是張穎穎，我也不知道這些資料為甚麼會流到我這裏。」

直播中葛斯齊續透露啲相唔係自己影，而係來自線人爆料，而且不只一位爆料人，係多達15位爆料人，喺唔同地點、時間爆料汪小菲同多名女子似乎有感情糾葛，且都有清楚交代時間序，而佢今晚9點鐘就會開Live公布所有證據。葛斯齊又指從汪小菲口中得知，張蘭昨晚突然入院，從時間推斷，估計張蘭是被汪小菲爆大S服違禁藥一事激到入院，而稍早時間張蘭曾經開直播，亦親認的確入院：「是的，我住院了，剛從醫院回來，渾身有點沒有力氣。」他又晒出汪小菲向他求情的對話截圖，見汪小菲大打苦情牌指自己剛回北京壓力大，並希望他看在家人身體出事份上停止爆料。

針對葛斯齊揚言揭發出軌照，曾幫汪小菲發表破產聲明函的委任律師黃雨柔向台灣傳媒表示：「我沒有收到委任處理，包括汪小菲在社交網上的發文及今早葛斯齊的發言，我們律師事務所都沒有收到委任。」但指刑法規定把偷拍照片公布算是構成妨害秘密罪。