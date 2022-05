珍美李寇蒂絲為誇性別女兒舉行Cosplay婚禮

最近與楊紫瓊合演Cult片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的美國「尖叫女王」珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)近日榮升奶奶,她的誇性別女兒Ruby與女友Kynthia周日(29日)在家中的後園舉行Cosplay(角色扮演)婚禮。

事後珍美於社交網公開婚照,照片中珍美李、兩位新娘以及一眾賓客都打扮成動畫角色人物出席。她留言說:「係呀,佢哋已婚喇!Ruby同Kynthia」。查實3月時珍美亮相清談節目時已透露將主持女兒的Cosplay主題婚禮,而她更表示會以著名電視遊戲《魔獸世界》(World of Warcraft)的角色造型現身。

除了珍美女兒報喜之外,奧斯卡金像影帝米高德格拉斯(Michael Douglas)和影星妻子嘉芙蓮仙蒂鍾斯(Catherine Zeta-Jones)的21歲大仔Dylan日前亦於美國長春藤名校布朗大學(Brown University)舉行畢業典禮,父母出席之餘亦於社交網公開照片報喜。其中嘉芙蓮留言說:「恭喜我個仔畢業,我的驕傲、我的喜樂,Dylan。我莫名地為你感到驕傲,我愛你無法言喻。」