珍美李寇蒂絲為誇性別女兒舉行Cosplay婚禮

最近與楊紫瓊合演Cult片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的美國「尖叫女王」珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）近日榮升奶奶，她的誇性別女兒Ruby與女友Kynthia周日（29日）在家中的後園舉行Cosplay（角色扮演）婚禮。

事後珍美於社交網公開婚照，照片中珍美李、兩位新娘以及一眾賓客都打扮成動畫角色人物出席。她留言說：「係呀，佢哋已婚喇！Ruby同Kynthia」。查實3月時珍美亮相清談節目時已透露將主持女兒的Cosplay主題婚禮，而她更表示會以著名電視遊戲《魔獸世界》（World of Warcraft）的角色造型現身。

除了珍美女兒報喜之外，奧斯卡金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）和影星妻子嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta-Jones）的21歲大仔Dylan日前亦於美國長春藤名校布朗大學（Brown University）舉行畢業典禮，父母出席之餘亦於社交網公開照片報喜。其中嘉芙蓮留言說：「恭喜我個仔畢業，我的驕傲、我的喜樂，Dylan。我莫名地為你感到驕傲，我愛你無法言喻。」