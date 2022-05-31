《Thriller》40周年紀念　米高積遜為何成為黑人MV先鋒？

最近有音樂雜誌公布「音樂史上全球20張最暢銷大碟」，其中美國已故樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson，MJ）1982年推出的第6張個人大碟《Thriller》成為No.1，全球至今賣出超過7千萬張。冇人匹敵！但原來MJ的MV最初因為種族歧視問題而被MTV電視頻道封殺，最終排除萬難才可推出！

MJ所屬的哥倫比亞（CBS）唱片公司主席Walter Yetnikoff當年就MTV因MJ膚色問題封殺他MV一事而向該頻道反杯葛！他說：「我唔會再提供我旗下藝人嘅MV畀你哋，而我會公開爆你哋唔肯播放黑人嘅音樂錄影帶。」後來Yetnikoff提議MTV頻道先播放MJ的《Billie Jean》以及《Beat It》試水溫。結果兩首MV播放之後大受歡迎，而MJ亦成為黑人音樂錄影帶的先鋒，成功為後來的非裔歌手鋪路！

提及MJ的MV又點可以唔提《Thriller》的MV！唱片公司當年邀請美國電影尊蘭迪斯（John Landis）執導該MV，並開創音樂錄影帶的先河，將之拍成片長14分鐘的音樂短片，並以短片形式拍攝。結果大受歡迎！由於MV大受歡迎，結果MTV頻道徇眾要求在每個小時將MV播放一次。

由於MJ的《Thriller》MV取得空前成功，之後唱片公司照辦煮碗，MJ的MV如《Bad》、《Black or White》、《Jam》以及《Smooth Criminal》等愈拍愈貴、部部大製作。成為音樂史上經典的MV！