矜貴親民意菜　輪流上場

老少咸宜的意大利粉和薄餅，花款多多又美味，適合開心Share，是派對或聚餐必然之選。除此之外，本地亦有走高級路線的意大利菜，提供令人驚喜的意式滋味，近日有不同風格的新意大利餐廳開業，大家可按個人喜好慢慢揀。

南北滋味

意大利每個地區的菜式，都有各自的風格，剛於中環開業的Cantina，提供多款南部和北部的美食。意大利人愛邊飲酒邊嘆小食，店內有意式炸麵包、西西里紅蝦刺身薄片、綜合炸海鮮和炸鷹嘴豆泥餅等cicchetti 用作佐酒，之後可品嘗墨汁麵糰薄餅、西西里大蝦意大利飯和墨汁意等主食。主菜有火燄鹽焗鱸魚、蔬菜燉雞、米蘭吉列牛仔扒和巨型烤肉眼扒美食。最後以席前Tiramisu、西西里芝士卷和羅勒意式奶凍作結，度過一個愉快的晚上。

南部鄉村美食

餐廳的食物風格，很多時會表達出大廚的美食經歷。剛於上環開業的Ramato，以意大利東南部盛產的番茄命名，菜式由名廚Antimo Maria Merone設計，師傅於南部出世，對當地菜式很有感情，更加入不少復活懷舊元素和融入鄉村美食。菜式包括意大利番茄包、蒜香炒蜆、番茄醬意粉、自家製闊條麵拌慢煮矮瓜及Sagabuta豬肉醬等。主菜有烤焗鱸魚、地中海香料XL巨型大蝦及香烤澳洲M5和牛肉眼扒。甜品有傳統那不勒斯巴和和西西里脆捲餅，讓客人投入南意美食之旅。

意日料理

除了傳統的意大利菜，坊間亦和其他國家結合的餐廳，提供不同口味。尖沙咀意日餐廳aqua早前在同區搬遷，並重新設計餐牌，當中包括黃瓜蟹肉沙律、龍蝦皇帝蟹雲吞配龍蝦慕絲、鴨肉自家製意大利幼麵及油封豬肉。日式佳餚就有用和牛及鵝肝打造的創作壽司拼盤，惹味的燒羊架、日式燒茄子及石燒和牛西冷。新店還有廣闊的戶外花園露台，客人可品嘗各款新上場的雞尾酒，邊欣賞無敵海景。

佛羅倫斯賞花

歐洲有很多賞心悅目的花園，於庭園中用餐最是寫意。早前於北角開新分店的意大利餐廳Giovanni Pina，用當地佛羅倫斯的紫藤花作主題，天花布置紫藤花作裝飾，將餐廳打造成一個優雅的室內花園。因應新分店亦推出新餐牌，當中包括手工流心水牛芝士伴鮮番茄，選用西班牙三色番茄配自家製黑蒜，別具滋味。烤八爪魚海鮮墨魚汁意大利飯，炭烤海鮮相當惹味。另外還有意式海蜆手工意大利扁麵、開心果仁烤焗澳洲嫩羊鞍和海鮮手工薄餅等，邊吃邊賞花，賞心悅目。