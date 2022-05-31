做張敬軒紅館騷嘉賓激發歌癮　林明禎預告同周國賢合作出歌

馬來西亞女神林明禎今日（31日）現身沙田擔任活動嘉賓，穿露背短裙騷腿，戴上長假髮，造型可愛，現場吸引不少粉絲及逾百途人圍觀，明天（1日）是她32歲的生日，粉絲為她唱了兩次生日歌預祝，明禎開心得大派大小心心。

她自稱生日後便是姐姐，多得媽媽生得她樣子年輕，冇諗拍拖的她，笑言每日只是想着工作，有好多工作就開心。問她是否長期留港賺錢？她表示有工作便會逗留更長時間，又透露已兩年沒有返家鄉，但每日也會跟媽媽視像聊天，她說：「媽咪每次都問我幾時返馬來西亞，我話唔返啦！工作最緊要。」

講到生日的節目，她笑言整天睡覺：「無人約，好慘！其實係呢排好少休息，安排生日正日休息，好耐未試過瞓夠。」而提到早前她擔任張敬軒紅館騷嘉賓，被網民讚唱歌好聽，她稱踏上紅館機會好難得，透露生日願望是出歌：「希望有人聽，有收到歌，㨂緊，希望有自己作品同大家見面。（搵軒仔幫手？）佢好忙，唔敢打攪佢，幾日前同周國賢上節目，都有傾緊合作，會一齊合作。」自言希望可唱開心的歌，問到做跳唱歌手？她就指：「我跳唔得，不過我想挑戰，我可以學。」