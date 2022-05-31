東冲有料到：巧遇世界頂級華人建築師

上星期泰國曼谷紀伊國屋書店旗艦店開業，有關單位邀請我去參觀他們的開幕儀式。當日一早到達現場，席間突然有人用廣東話叫我的名字，回頭看是一位面容親切的朋友，他走過來說是我的youtube頻道支持者並作自我介紹，原來是來自新加坡的頂級華人建築師陳家毅先生，今次這個CentralWorld的紀伊國屋書店旗艦店便正是由他和他的團隊所設計。

待大會完成了簡單而隆重的儀式後，我們一起茶聚閒談。言談中才知道這位設計師兼建築師的來頭不小，日本是一個很保護自己人的民族，但很難得這間鼎鼎大名書店的所有外國分店、甚至乎部分日本店都是採用陳兄的設計，據講他們對這位建築師的設計也十分受落。言談間他還把我介紹了給書店的高層認識，後者亦很感謝我之前拍片介紹了他們書店內的一個動漫地帶。自問是日本動漫迷，對當地的文化也很感興趣，疫情之前每年去日本旅行時，我也總會去紀伊國屋書店搵書買書，這間書局絕對係每年去日本旅行的其中一個指定行程。

泰國曼谷現時有三間紀伊國屋書店，這間新開的旗艦店可以說是一次大回歸。以前的旗艦店設於伊勢丹百貨公司樓上6樓，但隨着這間百貨結業，一度臨時安置在CentralWorld內的某一層某舖位，現在可算係「雙倍奉還」，除了這間店外面有一個動漫地帶，還有近2萬呎的旗艦店，面積及藏書量也十分驚人，整體設計十分舒服，既有和風也有現代化的感覺。

今時今日行書店並不一定是買書，而是成為了生活一部分，這方面陳兄實在功不可沒，期望他日能與這位新加坡的華人之光再次見面。

胡慧冲