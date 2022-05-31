何晉樂同文凱婷飛馬國過生日　自爆被欺凌踢落樓梯

藝人何晉樂（Rock）今午（31日）現身電視城，錄影《勁歌金曲》，與Live Band合唱自己的勵志歌曲《無證騎士》。談到此歌創作，他透露差不多準備了10個月：「係呢個時候，我覺得一首能夠勉勵人嘅歌，緊要過情歌。而呢一首歌有我嘅初心係入面，畀觀眾更加了解我。」

他指自己當初約經理人及製作人坐低，聽他說故事：「細個嘅時候成日畀人蝦，想保護身邊嘅人，但又唔夠人哋大隻同惡，之後去到外國讀書性格好孤僻，喺呢個時候發覺音樂可以治愈到人嘅心靈。」問到他有何較深刻的欺凌事件，他說：「試過被同學起飛腳踢到碌落樓梯，返屋企唔敢同父母講，點知因為校服有個鞋印被揭發，佢哋好唔開心。跟住我去咗英國讀書，冇人冇物同樣被蝦，但蝦我嘅竟然係當地土生土長嘅華人，差唔多上到初中情況先好轉。」Rock表示幸得家人鼓勵，才自強起來。

談到稍後將與文凱婷出發到馬來西亞，為《聲夢2》海選演出，Rock說：「會喺我生日之前出發，預先會留兩個禮拜。（粉絲提早為你慶生？）係呀佢哋約咗我，不過我相信26歲正日生日（6月24日）只可以對住文凱婷嘞。」