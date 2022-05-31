驚喜體驗！玩轉台灣沉浸式劇場

景點要吸引旅客到訪，炮製娛樂性豐富的噱頭玩意可算係一大絕招。近年台灣便興起利用沉浸式劇場為景點作招徠，簡單講係創作者運用各式媒介創造不同的戲劇效果與互動體驗。其中在今年開幕、位於台南隆田車站旁的隆田chacha文化資產教育園區，一大賣點係設有嘉南大圳主題式沉浸劇場，讓旅客恍如置身「台南版清明上河圖」內，以有趣方式了解昔日嘉南大圳和周邊庶民的生活景象。而該園區開幕短短9日便吸引逾3萬人次到訪，可見吸引力十足！

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進入畫中世界 認識嘉南大圳

前身為歷史建築台鹽隆田儲運站與倉庫的隆田chacha文化資產教育園區，園內主打各式以「嘉南大圳」為主題的沉浸式劇場、互動裝置遊戲及公共藝術等。所謂嘉南大圳，是於日治時期由日本水利工程技師八田與一規劃興建的水利工程，橫跨今日雲林縣、嘉義縣及台南縣。作為園區焦點的「BIG CHANNEL－嘉南大圳地景劇場」，便是以日本畫家伊東哲繪畫的《嘉南大圳工事畫》為元素創作的數位沉浸式劇場，只見四周牆壁及地面呈現了畫中人、土地、水源交織的場景，並加插走過河道有水花、觸及牆壁動物有逗趣反應的互動體驗，而且劇場還不時播放環境動畫介紹嘉南大圳的發展回顧，加深大家對當地歷史的了解。園區同時設有大型彈珠機「水路柏青哥」等互動裝置，戶外則有公共藝術《瞰水丘遊》及彈跳小丘讓小朋友跳個痛快，非常適合一家大細到場暢遊一番。門票NT$100（約HK$27）。

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煙廠修復活化 大武山另類探險

台灣曾有四大菸（即煙）葉產區，當中以屏東菸區模規最大產量最多，位於屏東市菸廠路、曾有份打造「屏北菸草王國」的屏東菸葉廠，該廠曾丟空多年，經修復和活化後在今年2月以屏菸1936文化基地重新登場。佔地4.2公頃的園區分兩階段開放，現階段開放了4個館區，其中的菸葉館完整保存菸葉除骨、複薰等大型加工機具，並利用數位科技讓訪客從互動展覽中認識該產業過往的發展。與此同時，園區內還有其他煙葉以外的看點，其中8、9倉庫便以屏東縣大武山為主題的沉浸式特展體驗空間，內裏分為六大展區，結合360度與540度沉浸投影、呈現香氛森林、藝術光雕秀、全息投影及環形光影劇場等多種藝術，引領訪客展開一段「登大武山」的探險歷程。另外還有屏東客家館及故宮魔幻山水歷險展，觀賞元素十分豐富。門票NT$199（約HK$54）。

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碼頭古蹟 特色賞景

位於新北市淡水區中正路的淡水海關碼頭，一度是台灣極為繁榮的港口，雖然後來被基隆港取代，但因港內的海關碼頭及倉庫建設等仍完好保存，於2000年成市定古蹟，後來更轉型為文化園區對外開放。園區不時會有不同展覽和表演等活動輪流上演，其中海關碼頭B棟倉庫正舉行「淡水絕美之境—─淡水山河古蹟沉浸式劇場」。場內主要分兩部分，主打是以大型環狀布幕炮製的投影沉浸劇場，呈現淡水河兩岸的觀音山及大屯山日夜及四季景色，而你更會被實時攝進其中，成為畫面中一角，你可選擇站着、坐着、甚至趟平「打卡」又或是漫步。另外還有互動遊戲，只需於投影在地上的「集氣」光圈上原地跳，不一會眼前的大屏幕便會出現璀璨的煙花，看似簡單，但訪客大都樂在其中呢！

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水族館都有沉浸式體驗

屏東的國立海洋生物博物館（簡稱海生館）早前亦重新打造世界水域館內的極地水域區，推出了「極境漫遊66.5度」全新沉浸式互動展示，重塑北極與南極區等區域，利用冰岩場景結合沉浸式環景互動投影，打造出沉浸式劇場、沉浸式互動體驗及觸控互動牆等多元展示，眼前各式陸地與水中南北極生物搭配聲光視覺效果，讓人猶如置身南北極之中。加上螢幕中不時出現的極光畫面及地面上跳冰塊的互動式光雕裝置，更添觀賞樂趣。