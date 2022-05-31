用200萬投資NFT！方力申唔急拍拖：一個人都開心

藝人方力申、運動員伍家朗、曹星如、蘇樺偉等，今日（31日）在何文田出席藝術活動。本地數碼藝術家以方力申等運動員為藍本，創作出實體畫和NFT數碼藝術作品回饋社會。

一直有收藏藝術品的方力申透露由年初開有投資NFT，至今投資了約200萬，他說：「最初未接受到，因為屋企係開傳統畫廊，了解多咗先決定投資，慢慢會上癮，有啲圖像可以獨一無異，試個一個月可以有5萬收入，但最近市場唔好又唔覺有錢賺 ，都係學習緊。」

唔刻意搵另一半

講到他在畫作中以水為終生伴侶作格言，又可會積極點找個伴？他說：「有伴又未必係開心、幸福，自己一個人又未必唔開心，最緊要開心，唔會刻意，依家都好開心。最近放寬番多咗同朋友食飯，個人都開心返，冇第5波咁頹，每日碌5個鐘手機。」

至於新工作方面，小方將拍攝葉念琛的新劇《美麗戰場》，入行20年的他一直拍電影和綜藝節目為主，在港才第3次拍劇，他說：「希望好認真去做，畀觀眾新鮮感，角色都大挑戰，希望演戲帶畀觀眾另一面。」新劇中角色較為成熟的他，被問到是否希望轉型？他說：「又冇刻意 ，希望由信任嘅導演畀角色我去挑戰，同葉念琛就合作無間。」