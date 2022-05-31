「足交控」奈何染足患

Q：本人二十多歲，男性，有同居女友。我喜歡看女性穿絲襪和高踭鞋的雙腳，也喜歡足交的特殊快感。不過我要強調自己無深度迷戀，一定不會騷擾其他女性，難得女朋友願意嘗試用足部刺激我，滿足我的床上喜好。奈何，我在踢波時爆裂了腳甲，之後便患上灰甲，更傳染了給女朋友，看來起碼也要一年半載才會痊愈。因為怕感染到性器官，惟有停止腳交，有沒有辦法在患灰甲期間進行足交而又安全的呢？例如事前消毒？

Michael

A：「足交」（Footjob）又稱「腳交」，屬於較為另類的性喜好之一。足交最早的記載在古埃及，埃及的壁畫遺迹上記載了侍女為法老進行「足交」的場景。除了古埃及，在古中國及古日本的性文化歷史均有記載。

「足交」的動作，猶如以足代手的愛撫，會有按揉、摩擦、壓迫、擠夾等動作變化。「足交控」分別擔任「攻」與「受」的角色，前者施予刺激，後者享受刺激。例如有男性喜歡女性以腳趾撩動龜頭和加上搓揉擠夾，有部分男性更喜歡摻入角色扮演，例如請求對方穿上高跟鞋接觸甚至踩着那話兒，這類規訓形式是模擬情節，不會受傷。另外，也有女性喜歡對方以足代手去撫摸乳頭和刺激陰蒂。

「足交控」喜歡體驗性伴侶以足部去刺激其性器官，充分滿足性幻想，性慾望衝向澎湃，最終達致性福。有些足交伴侶者可單靠進行「足交」而引發性高潮，有些則會混合「足交」和性交。在性實踐中，由於「攻」的較多為女方，她們作為施予刺激者，有些只是為了迎合男方而進行，所以若伴侶雙方皆好此道，自然會非常投契。

的確，「足交」極需注意衞生，都市人易受足患困擾。若腳趾、甲床和足掌有真菌和霉菌滋生，這類微生物不但可生存於足患部位，更可經由直接接觸（足交）和間接接觸（如把襪子和內褲混在洗衣機一起洗滌，或陰部揩到帶菌的床單等），導致足患的微生物便容易跑到性器官造成感染。

染足患時，「足交」釀成感染途徑，這憂慮是明顯存在的，傳染途徑可以是女足傳男陰、男足傳女陰，然後再透過性交互傳，這雖非性病，卻有性病病徵，令患者困擾不已。最徹底便是根治，染足患期間單靠徹底消毒雙足不能保證安全。有些伴侶於進行「足交」時，會先為男方配戴安全套才讓女足接觸陰莖，有些更會給足部穿上塑料襪或加大碼的安全套以降低感染風險。

李偉儀