十八年後2.0︱譚凱琪挑戰性感極限　同譚俊彥浴室激咀

備受期待的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》昨晚首播，首集內容已高潮迭起，包括追殺、衝突、撞車、肉搏、爆樽、疑似婚外情等，劇情緊張懸疑度高，網友對首集頗為受落大讚節奏明快。第一集以新加入《十八年後》系列的譚凱琪（Zoie）最為搶鏡，她除了挑戰性感極限與劇中老公譚俊彥（Shaun）上演浴室激吻戲外，飾演刻薄心機女的她開場不久已鬧爆Shaun，咄咄逼人的態度加上不可一世的嘴臉，雖然角色厭惡難頂，但就大獲網民好評，讚她好戲兼愈來愈靚。

Zoie受訪時透露拍攝該戲時承受不少壓力，因為生BB的關係，她近兩年時間沒有拍戲，擔心演技生疏，加上擔心生完小孩，身形未完全回復：「我畀咗好多壓力自己，Shaun同山聰都好好，不斷鼓勵我，幫我排戲排到好先拍。」今次Zoie放棄自身斯文溫柔形象，扮演歇斯底里的好勝人妻，她坦言相當吃力：「平時我比較靜唔會咁潑辣，所以今次用咗好多力去演，好似日日開工就係鬧人，都會帶到啲情緒返屋企。老公就慘啲，要承受我嘅脾氣，但對住BB我就會忍住，對住BB要開心啲。」她又冧爆讚老公會抽時間和她對戲，又會給予她不少意見，相當甜蜜。