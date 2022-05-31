郭羨妮難忘3日3夜不眠歲月　現才學懂享受拍劇的樂趣

郭羡妮（Sonija） 2015年離開無綫後，相隔多年，近日她夥拍劉心悠和潘燦良拍攝ViuTV劇集《冥冥之中》，她透露自己和女兒一直在港，老公朱少杰來回中港穿梭，隔離了6次之多，近日夫婦又分開了近2個月。

自嘲年紀大，記性差了，幸重投劇組又好快重拾拍攝進度，她自爆接戲開出條件必需有日睡12小時的休息時間，獲導演答應。她稱以前拍劇清晨4時收工，7時又要開工，自言不想再過這種生活，直言好怕冇得瞓，她說：「以前同黎耀祥、陳敏之拍《Click入黃金屋》試過3日3夜冇瞓，留有陰影，當時好紅，拍劇、拍電影和廣告，冇法想像以前拍《尋秦記》要離開屋企一段時間，但嗰時唔衝唔通依家先衝？依家係會享受拍劇嘅快樂。」

Sonija稱與導演黃偉賢在TVB時期便認識，透露有晚半夜三更突然收到對方來電，表示有個角色好適合她，且想不到更好的人選做。她稱2020年尾，正陷於迷失期，身邊好多朋友移民，自己也在想是不是要移民讓女兒在外國讀書學習，當時有一位朋友給她占卜塔羅牌，表示她好快便有工作，是一個好大的機會，她一直記在心中，誰知一星其後就收到導演來電，故她認為事件確實「冥冥之中」。而她答應拍劇的另一原因，是不想演重複的角色，今次她飾演一個飲了長生不老藥，開死神公司的老闆，與劉心悠有不少對手戲，題材新鮮吸引到她興趣。

提到女兒看過她主演的劇集《無名天使3D》，覺得她開槍戲好型，母女不時會在家玩中槍反應，親子互動十分有趣，她覺得女兒有少少做戲天分。談到港姐今年50周年會否參與？她表示：「冇人搵我，可能大家以為我喺大陸，其實我一直喺香港。（第時畀囡囡選港姐？）如果佢有條件贏嘅話，可以嘅，覺得選美可以培養忍耐力和學習管理好自己。」