黃妍與樂隊Pandora再度合作　友情昇華愈來愈好

唱作女歌手黃妍（Cath）在音樂上搞搞新意思，她近日再度邀得樂隊Pandora合作玩Crossover，各選對方一首作品再合唱。她透露去年在疫情期間，和Pandora合作時留下好印象：「嗰時覺得個Vibe好好，但只係隔空玩。」事相隔一年，促成再次合作，原來與Cath的填詞人好友王樂儀有點關係，Cath說：「原來Pandora之前聽過我首《天光前》而認識王樂儀，之後就搵王樂儀幫佢哋寫咗《風月》，咁啱我早前喺電台聽到《風月》時都覺得好好聽，所以傾Crossover時，就決定唱《風月》。既然唱開，就覺得不如玩多首，所以玩埋《Little People》。」

她分享雖然合唱對方的歌看似簡單，其實也有花心機，製作相當認真，也特地拍了在錄音室演唱的Footage，分別放在各自的社交平台，與樂迷分享。Cath爆有不少笑料：「其實拍嗰日，我先第一次見到Pandora，起初大家有啲小尷尬，後尾拍拍吓大家熟絡咗，我同Tony好專注唱同偷望歌詞，其實無乜點理個Cam，反而係鼓手Mike，佢趁打鼓空檔，瘋狂派心，好好笑！我哋隔住玻璃睇到笑到癲咗！」