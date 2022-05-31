Ivy So被嫌唔靚女　差啲入唔到COLLAR

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》昨晚（31日）首播，第一集由女團成軍前參加比賽講起，除了三甲會自動成為女團成員外，其他女團人選由經理人戴穎、花姐及各高層開會決定，戴穎憶述當日開會情況，並逐一拆解每位成員入團原因。

她稱大家對團員7人還是8人也有分歧，討論了很久，而人選方面，女團第四人很快便鎖定Candy，她說：「我哋係一致認同，佢喺決賽時表演好亮眼，覺得係見到一個明星喺台上面，嗰晚表演幫佢加咗好多分。」So Ching亦是眾人的心水之列：「佢一開始就喺我哋名單入面，佢係同時可以型格同甜美，呢個唔係好多人可以做到。」

然而，令人最意想不到的是仙氣女神兼人氣強勁的Ivy So竟花了大家最多時間討論，爭議最大：「因為有人覺得佢唔靚，唱歌同跳舞嘅能力又唔夠，點解要揀佢，但我一直以來嘅想法係佢人氣好高，人氣呢樣嘢，冇就係冇，如果有就要睇重，佢有咁多人支持，好應該要佔女團一席位。」她指年紀最大的芯駖是尾二入選，她稱不算有很多反對聲音，而且她的人氣及才能都有目共睹，認為不應因為年紀而成為女團框架。另外，WINKA是賽前大家沒有想過的人選：「我冇諗過決賽可以令一個人喺咁多人之中突圍而出，佢揀咗一首好合適佢嘅歌，畀我哋睇到佢嘅歌藝可以去到咩水平，話畀我哋知可以走得更遠。」