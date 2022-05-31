聲夢傳奇2︱Crystal休學1年追夢　炎明熹：佢唱得好過我

無綫舉辦的歌唱比賽節目《聲夢傳奇2》將於6月11日播出，多位學員都成為網民關注對象，其中現年19歲的趙頌宜（Maggie）、17歲的梁芷菁（Crystal）以及22歲的李茵彤（Desta）列為「文青風女學員」，Maggie是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠的妹妹，暫時關注度最高，她曾跟陳潔靈等不同音樂老師學過唱歌，聲線獨特兼沉厚，唱歌別具感染力。除了音樂，她還擅長繪畫、書法及攝影，去年便與哥哥及家姐齊齊參加了慈善義賣暨畫展，多才多藝兼善良。Maggie偶爾會將畫作放在社交網，整畫風前衞大膽。

至於Desta擅長彈結他外，兼擁有7級鋼琴及5級中樂笛子資格，甚有音樂天分，她經常將自彈自唱的短片放上社交網，由於笑容及聲線甜美，獲不少網民大讚，更有人笑言她有能力將慘情歌唱成冧歌。

Crystal在初選中初試啼聲，已獲當時在場的師姐姚焯菲及炎明熹（Gigi）給予正評，Gigi笑言：「比起我第一次企喺台上面唱歌，好過我好多呀！」Crystal透露獲父母支持暫時休學一年全力追夢，父母還為她安排接受一連串的唱歌、跳舞及彈琴訓練，相當有愛。