醜聞愈揭愈多　汪小菲被爆推懷孕9個月大S落地

台灣「資深狗仔」葛斯齊於今晚（31日）9時開直播爆料，在線人數有6萬多人，網民即不停發問，葛斯齊一開始答大家，指自己與大S（徐熙媛）不相熟。至於與汪小菲的關係，他說：「我覺得蠻意外的，就在聯訪時，公關很快打給汪小菲，也很快聯絡到我，他希望我不要再爆料了，因為家人住院，我昨天就知道蘭姊住院，對我而言，我很怕我的東西出來，對她病情沒有加分。」葛斯齊又爆開直播前三小時汪小菲跟他通電話，更表示自己可跟大S道歉，可以PO文，但就要求葛斯齊能不能不要PO那麼多張圖。

葛斯齊又爆有人曾經為汪小菲墮胎，當時汪小菲還未離婚，那人就是用一個小生命換了一間房子及一輛豪華車，那間房子還是兩個單位打通為一個。

至於汪小菲為何跟陳建州（黑人）吵架，葛斯齊大爆當時正是大S產檢，她懷孕9個月就要生，但汪小菲郤跟她發生口角，妹妹小S在旁邊，勸架指他不應該欺負姐姐，汪小菲竟然把小S推倒地上，大S即保護她，要汪小菲向小S道歉，但汪小菲氣上心頭，他一出手把大S推倒地上，當時黑人在旁，其太太范范(范瑋琪）則大叫起來。

另外，而葛斯齊再大爆汪小菲經常帶不同的女子返他與大S的婚房，更公開多張照片。第一張相，汪小菲撲上一個女孩身上，他指這人不是張穎穎，這女孩的手在汪小菲的下體，第二張相是汪小菲依偎在一個女子身旁，而拍攝地點正是他跟大S的新婚房，他手上拿着雪茄，而司機亦躺在另一邊的梳化，這個司機就是幫張穎穎開門的司機。而葛斯齊手上的第3張照片是汪小菲摟抱一個坐在梳化的女孩，汪小菲直接錫她的臉，更指地方是汪小菲住處，他謂:「我答應他，只丟這3張照片，後面肯定還有東西，怎麼可能沒東西，現在人數是18萬人在線收看。我希望汪小菲，不要再說這不是你了，也不要再說子虛烏有了。」