花井美理　保持「胸」狠

雖然話人無百日好，花無百日紅，但係不論男女都應該注重保養，令自己長年累月都一樣見得人！喺日本寫真界就好多女優長年都咁吸引喇，好似花井美理咁，即使已年屆37歲依然美艷迷人，更加雙峰驕人！

天然極品

日本寫真界有好多「老將」出道逾10年，甚至已經超過20年，好似寫真女王熊田曜子今年就踏入出道第21個年頭喇！至於今年53歲嘅中島史惠亦未有言休，仍然繼續展露健美胴體拍寫真。而今日同大家見面嘅花井美理年資亦唔淺，數數手指再數埋腳趾先夠，因為佢已經出道19年咁耐喇！

今年37歲嘅美理，外表唔單止冇老態，仲因為勤做運動，塊面比以前尖咗又靚咗添。佢一直以來都以激凸上圍吸引觀眾，不過即使係打滾咗19個年頭，胸前一對H奶依然又大又挺，從其寫真中更可以見到充滿柔軟同彈性十足，不含潛建物，實在係一對難得嘅天然巨乳呀！

響往自由

美理喺2003年出道成為寫真女優，以激凸上圍成功突圍，演出亦愈來愈激，更加曾經拍攝過「頭髮裸體」寫真，即係赤裸上半身，只以長髮遮掩住胸前兩點。除咗拍寫真，理妹亦展現出多才多藝嘅一面，曾經以作家身份選寫過小說，作品包括《緋鬼譚》，又以歌手身份四圍登台獻唱，仲自己作曲又填詞，認真夠晒叻女，近期仲做埋直播打機達人同網紅添！

講番美理嘅寫真工作，響往自由嘅佢，已經冇同公司簽合約，以自由身發展好耐，間唔中先會同雜誌合作推出寫真集，而更多時間就係喺網絡平台上出售寫真照同寫真片，吸金力強勁。

Profile

年齡：37歲

身高：4呎10吋

三圍：38H-24-35

花井美理好鍾意勁騷自己驕人嘅上圍，所以Click入佢嘅社交網大家就有眼福喇，可以睇到好多酥胸半露嘅性感火辣照，真係目不暇給呀！