人肉洗車　愈洗愈心邪

美乳、索女同洗車屋，當呢三種元素混合一齊，大家會諗到乜嘢？咪就係美國四仔界其中一個至Hit嘅題材鹹濕靚女洗車屋囉！相當呢種咁香艷嘅服務，必定能夠挑起你嘅慾望，依家即刻介紹幾部最近作品畀大家欣賞啦！

熱褲上陣

喺四仔中嘅洗車女郎都係以比堅尼造型登場，除咗勁騷身材，同男優肉搏時亦相當方便。不過呢套由Crave Media製作嘅《Thickumz》就唔同，全部囡囡以熱褲上陣，除咗帶畀大家新鮮感外，仲話濕身後效果更加性感。由Luna Star、Nikki Delano、Daisy Stone等人氣脫星演出，故事發生喺一個名為溫暖小島上，平淡嘅生活令一班囡囡覺得肉體空虛，於是決定喺洗車屋做兼職籌旅費，等佢哋可以去到大城市溝仔曳曳。有一日，佢哋就遇到由大城市嚟嘅大隻型男遊客，搞到佢哋個個都發晒姣，主動埋身勾引對方上床，展開連場激戰。

動作激烈

點解洗車女郎個個都着得咁性感？原因好簡單，就係濕身誘惑加上身材火辣，四仔迷嘅慾望咪即時爆發囉！想知有幾誘惑，就要睇呢套由HardX推出嘅《Hot Bodies #4》。作為系列作嘅第4集，今次以洗車女郎為主題嘅同時，梗係要一如既往，搵嚟四位身材火辣嘅脫星演出，喺擋風玻璃上又磨又擦啦，佢哋就係Savannah Bond、Eliza Ibarra、Lacy Lennon及Vanna Bardot。雖然佢係零劇情，但賣點係激烈嘅肢體動作同誘人嘅呻吟聲，當中尤其係有「肉體坦克」稱號嘅Savannah Bond演出最精彩，全程玩到啪啪響。

濕度極高

性感洗車女郎固然吸睛，如果加埋風騷無比，就唔單止吸睛咁簡單，隨時會發展出超友誼關係，講緊嘅係呢套由21 Sextury Video炮製嘅《Girlfriend Material》劇情。搵嚟Angelika Grays、Alyssia Kent、Kira Queen等脫星演出，故事講一間由幾位辣妹經營嘅洗車屋，表面上睇係口碑相當好嘅舖頭，原來當中暗藏住不可告人嘅秘密，好似有索女經常勾引男客人喺車房曳曳，有女郎鍾意同男客玩車震，有人索性利用老闆娘身份，喺經理室同客人肉帛相見。雖然劇情老土，但勝在夠多元素，又有野戰又有偷情，能帶畀四仔迷唔同嘅官能刺激，加上一眾脫星濕度極高嘅情慾演出，相當賞心悅目。

碟評

身材火辣嘅洗車女郎，洗車期間搞到濕晒，呢種濕身誘惑真係好正，難怪鹹濕洗車屋嘅題材作品一直大受歡迎。而今次介紹嘅3套作品，若論演出最令人印象深刻，相信《Thickumz》莫屬，片中嘅脫星表現非常狂野，而且劇情又合情合理，加上性感嘅濕身演出，實在令人難忘。如果想睇身材索爆嘅脫星，咁就唔可以錯過《Hot Bodies #4》，必定能夠滿足眼球。至於《Girlfriend Material》則係勝在曳曳場景變化多，加上激烈嘅肢體碰撞，令人愈睇愈興奮。