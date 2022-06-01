【是日通勝】

農曆五月初三

壬寅年 乙巳月 乙酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、出行、動土

忌：會友、取魚、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、32、39、42

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：遇到困難勿只顧抱怨，想辦法解決才最重要。

金牛座：幸福要靠自己爭取，守株待兔難獲愛神眷顧。

雙子座：讓急速的生活節奏慢下來，有助帶來好心情。

巨蟹座：財運較差，投資易陷入僵局，切勿輕舉妄動。

獅子座：人緣旺，笑容燦爛，能夠與身邊人融洽相處。

處女座：設法疏導負面情緒，可把工作壓力化為動力。

天秤座：投資忌跟風，宜根據自身情況制定理財策略。

天蠍座：自信心不足，容易被別人的閒言閒語所動搖。

人馬座：謹記鬥氣傷感情，有伴侶者要好好控制脾氣。

山羊座：麻煩事於同一時間來襲，內心承受頗大壓力。

水瓶座：吃喝要適可而止，暴飲暴食會令身體出問題！

雙魚座：凡事過於謹慎，別人看來就是沒勇氣沒擔當。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）兔 健康差

鼠：人氣弱，愛鑽牛角尖，易與人發生爭執。

牛：貴人運強，財運受惠，付出收入成正比。

虎：正財運佳，宜努力工作，可望多勞多得。

兔：是日沖煞，健康欠佳，腸胃易出現不適。

龍：腦筋轉數快，判斷力強，做事得心應手。

蛇：靈感不絕，從事創意行業不乏出頭機會。

馬：運勢不錯，多接觸新鮮事物，獲益良多。

羊：桃花旺盛，單身者有望遇到合眼緣對象。

猴：成功擺脫霉運纏擾，工作表現可圈可點。

雞：事業運受阻，有可能陷入進退兩難局面。

狗：做人不要太尖酸刻薄，以免成眾矢之的。

豬：幹勁十足，快處理該做的事，不宜再拖。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

窗外景觀風水

在玄學上，景觀也牽動着住所的風水氣運，影響居住者的運勢，如果窗外景觀不理想，也不用太擔心，利用簡單方法也可稍為化解。

‧工地煞氣有礙健康

風水學上，窗外看到正在施工的工地，稱為「動土煞」，較容易影響居住者的健康，可以向着動土的方向，擺放銅製或白玉葫蘆。如屬於大型工程，施工時間較長，最好盡量拉上窗簾遮擋，並擺放龍龜化煞。工程帶來的噪音，風水上屬於「聲煞」，容易令人情緒不安，可以加裝隔音玻璃窗，並關上窗戶。

‧窗外墓地視乎遠近

如果窗外只看到個別零星墓穴，也非清晰看到墓碑形狀，這種情況對住所風水並沒有太大影響。相反，如果清楚看到整個墳場墓地及墓碑排列，對房子風水就有一定影響，再加上墓碑外形呈角狀，就等於角煞對着房子，這種情況最好放下窗簾。也建議在窗前多栽種植物，以增加生氣，家居裝潢也應少用黑及灰色為主的陰沉設計，有助改善窗外景觀看到的陰氣。

‧路燈電線易招煞氣

窗外看到路燈或電線杆等，對低層的居所影響較大，因為直接對向景煞，要注意對喉嚨、眼睛、心臟的健康影響，建議多用窗簾、窗紗，或者將大葉植物或圓形的銅製擺設放在窗邊，以作改善。