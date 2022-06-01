【拍劇撻着】34C陳嘉慧社交網洩蜜　疑暗交前天堂鳥Lincoln

有「嫩版唐詩詠」之稱的陳嘉慧（Erica)，擁有天使面孔、34C魔鬼上圍，去年首擔大旗以女主角身份演劇集《愛上我的衰神》，而日前有讀者爆料，指在街頭野生捕鑊她拍拖，但其「男友」竟然不是劇中的「螢幕CP」胡鴻鈞，而是同劇飾演「渣男」的Lincoln。

據知情者消息，雖然Lincoln和Erica外表，甚至性格似「大纜都扯唔埋」，不過男方只年長Erica 5歲，且生得高大威猛，舞技一流外，還有張精於冧女的甜嘴。而Erica拍《愛》劇時剛與圈外男友分手，在心靈脆弱時有Lincoln呵護，兩人即一拍即合，Lincoln又投Erica鍾意唱歌投其所愛，拍片翻唱劇集主題曲及插曲，冧到她曾讚跟Lincoln合唱比胡鴻鈞更有新鮮感。兩人再合作拍《法證先鋒V》後，現又齊為新劇《你好，我的大夫》開工，攞正牌日夜雙對，寓工作於拍拖。

兩人被發現在社交網傳情，除在網上甫合唱歌片，一首由Lincoln彈結他的《有心人》：「寂莫也揮發着餘香，原來情動正是這樣…」，正可憑歌寄意外，分別甫郊遊的單人相，身處地點環境相近，並各自拿着相若的飲料，疑似隔空傳情，Erica亦相當關注緋聞男友，對Lincoln逢甫必畀like。

前日Erica在工作中度過26歲正日生日，雖然Lincoln要教健身未能陪伴身邊，但有同劇的蔡思貝、吳偉豪、游嘉欣及孔德賢等為她慶生一樣開心，不過問到緋聞，Lincoln和Erica口徑完全一致以朋友相稱，她說指因連合作3齣劇而多互動：「同埋我哋做宣傳時成日拍吓片同唱吓歌放上網。」問到生日願望，她說：「特別希望身體健康，好想呢個疫情快啲過，同埋想快啲可以去日本見屋企人，因為都差唔多3年冇同佢哋見面啦。」Lincoln則承認和Erica：「一齊出街梗係有啦。」不過是約埋導演的三人行傾工作。問到兩人關係，他坦言：「啱傾，（佢生日喎？）只可以祝佢生日快樂。」又強調望外界多留意兩人的工作。