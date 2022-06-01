東方日報C1：林峯吳卓羲Bosco獲邀重組「黃金3兄弟」

內地綜藝節目《披荊斬棘》將於今個月開始進行錄製，網上流傳「豪華版」名單，連台灣天王、向來絕迹綜藝的周杰倫都在邀請之列，而謝霆鋒、關智斌、劉愷威及昔日無綫3大小生林峯、吳卓羲、黃宗澤都榜上有名，合組「2022大灣區哥哥」！

近年多個內地綜藝節目找香港藝人參與，包括播映中的《乘風破浪》、《聲生不息》及將於今個月開始錄製的《披荊斬棘》，據知《披》將於8月緊接《乘風破浪》在湖南衞視及芒果TV播出，日前網上更流傳30位包含內地、港、台巨星的擬邀請名單，但就被網民嘲笑是「豪華版」，因被點名的大多「得個諗字」，包括周杰倫、鹿晗、黃曉明等，有網民更毫不留情說：「凡是擬邀請周杰倫的，沒有一個成功了，每天都有節目在擬邀周杰倫」、「夢想還是要有的」、「他一來絕對爆棚」。

大灣區哥哥換血

去年播出的《披荊斬棘的哥哥》相當成功，多位「哥哥」在內地人氣急升，包括陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、梁漢文等，之後更被邀添食拍攝《大灣仔的夜》。據知今次第2輯亦想組成新一批「大灣區哥哥」，獲邀的有昔日無綫3位當家小生林峯、吳卓羲及黃宗澤（Bosco），英皇藝人謝霆鋒、陳偉霆及關智斌亦在邀請之列，還有早已在內地爆紅的劉愷威；其餘被「睇中」的還有劉畊宏、吳尊、張藝興、楊洋、龔俊、華晨宇、吳奇隆、馮紹峰等。

說到林峯、吳卓羲及Bosco這個「黃金3兄弟」組合，貴為昔日無綫小生的他們以前經常合作，林峯與吳卓羲曾拍攝劇集《少年四大名捕》，吳卓羲與Bosco拍罷《衝上雲霄》後受力捧，偕馬國明、陳鍵鋒合組「S4」，近年亦經常拍攝邵氏劇集。2年前，林峯帶埋老婆張馨月搞「男神會」，與吳卓羲及Bosco食飯敍舊，近年3兄弟分別踏足內地市場，有一定知名度，當中林峯已參與過不少內地綜藝節目。

陳偉霆工作撞期

據知，本來「黃金3兄弟」確實可以再合作，但吳卓羲被邀請之時，已接下無綫今個月開拍的PTU新劇，而Bosco亦有工作撞期，唯獨林峯有可能參與，但吳卓羲與Bosco屆時仍大有機會以「飛行嘉賓」身份助陣。至於英皇的霆鋒、陳偉霆及關智斌亦未必能「成團」，據知陳偉霆已接下電影，稍後要返港拍攝；而忙於與張學友拍戲的霆鋒則尚有機會。

此外，林峯趁身在香港「交人」陪老婆，更拍片開心Share，2人先到中環食西餐，再到銅鑼灣食米線當下午茶，趕返家陪囡囡前，林峯更去花店買花氹老婆，相當甜蜜。

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