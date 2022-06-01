火燒連環船︱迪麗熱巴鹿晗被爆同遊日本　林俊傑又關事？

台灣「資深狗仔」葛斯齊尋晚（31日）開直播爆料，本身佢對外宣布係要公開同台灣女星徐熙媛（大S）離婚嘅汪小菲出軌證據，點知佢忽然嚟個「火燒連環船」，接連爆出內地花旦迪麗熱巴、鹿晗及金曲歌王林俊傑多個爆料，令花生指數飆升！

當中葛斯齊開Live過程中，有網友提問迪麗熱巴同鹿晗是否交往過？葛斯齊簡單提到兩人有同時身處日本，指自己當時為咗影迪麗熱巴跑到日本，公司另一組同事為咗跟拍鹿晗都去咗日本，某日迪麗熱巴喺東京拍廣告，他見到迪麗熱巴時：「結果等到了…」直播就結束，語帶保留嘅口脗即掀起熱烈討論，對此，迪麗熱巴透過工作人員闢謠：「假的，子虛烏有」。而迪麗熱巴同鹿晗2017年拍綜藝節目《奔跑吧》時，被製作單位湊成一對，兩人亦不時傳緋聞，不過同年10月鹿晗突然大方認愛女星關曉彤。

至於林俊傑就被網友八卦有冇爆料，不過葛斯齊不願多說，表示會對自己講嘅嘢負責，但都依然提到林俊傑過往緋聞，指自己手中仲有相關證據，消息曝光後「#林俊傑 套房」立刻喺熱搜登頂，力壓「#汪小菲」話題。林俊傑所屬嘅JFJ經紀公司對此，急急喺凌晨做出緊急回應，呼籲爆料者停止造謠：「關於網上無端影射，本公司重申，若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請務必向有關部門檢舉，本公司與林俊傑先生必將積極配合調查工作，否則，請勿佔用公共資源、破壞網路秩序，敬請停止一切的造謠、傳謠等非法行為，共同維護文明清朗的網路環境。」隨後葛斯齊指係網友自行對號入座，當年事件已上新聞係事實，佢冇嘢好解釋。