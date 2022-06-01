香港郵政「2022年郵品訂購服務 （7月至12月）」

【特約報道】香港郵政早前公布二○二二年七月至十二月期間發行的六套特別郵票。一系列郵票的主題涵蓋香港的重要日子及本地文化藝術，設計別出心裁、各有風格，必能成為集郵愛好者和大眾的珍藏。

1. 香港特別行政區成立二十五周年（發行日期：2022年7月1日）

中華人民共和國在1997年7月1日對香港恢復行使主權，並成立香港特別行政區。2022年是香港特別行政區成立二十五周年，香港郵政發行一套四枚紀念郵票、一張小全張和相關集郵品，以資紀念。

2. 中國人民解放軍進駐香港二十五周年（發行日期：2022年7月1日）

中國人民解放軍駐香港部隊（簡稱「駐港部隊」）是中央人民政府派駐香港特別行政區負責防務的軍隊。駐港部隊自 1997年7月1日進駐以來，一直堅決貫徹「一國兩制」方針和香港特别行政區《基本法》、《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》及《香港國安法》，維護國家主權、安全、發展利益，是維護香港繁榮穩定的重要基石。繼2017年慶祝駐港部隊進駐香港二十周年發行郵票小型張，香港郵政今年以「中國人民解放軍駐香港部隊進駐香港二十五周年」為題，發行一張郵票小型張，以資紀念。

3. 水果（發行日期：2022年8月18日）

水果是可食用的植物果實，不但營養豐富，有益健康，而且色澤鮮豔，味道香甜，老少皆宜。香港種植的水果主要包括橙、西瓜、番石榴、荔枝、香蕉、木瓜等。香港郵政以「水果」為題，發行一套六枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品。

4. 非物質文化遺產 - 香港中式長衫製作技藝（發行日期：2022年9月22日）

香港中式長衫製作技藝在2014年及2017年先後列入《香港首份非物質文化遺產清單》及《香港非物質文化遺產代表作名錄》，並於2021年獲列入第五批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》。中式長衫源遠流長。男裝長衫在新界傳統宗族社會中是爲父老的身分象徵，有重要的社會意義。女裝長衫在香港普及後，縫製技術受到東西方服裝設計影響，形成香港獨特的長衫製作技藝。香港郵政將以「香港中式長衫製作技藝」為題發行特別郵票，展示這個具有非凡歷史和文化價值的工藝。

5. 恐龍（發行日期：2022年11月15日）

香港郵政將以「恐龍」為題，發行一套六枚郵票、一張郵票小全張及相關集郵品，展示侏羅紀時代及白堊紀時代的其中數個品種的恐龍，例如三角龍、暴龍及異特龍等，與市民一同探索這些史前生物的奧秘。

6. 《13点》漫畫（發行日期：2022年12月6日）

《13点》漫畫由已故李惠珍女士創作，是廣為香港人熟悉的少女漫畫，並發行至東南亞各地。漫畫的女主角13点自主、獨立、前衛、追求時尚，同時擁有敏銳的時裝觸覺，令作品更具特色，成為本地經典漫畫之一，至今仍為人津津樂道。

顧客由即日起，可於香港郵政網上購物坊「郵購網」(shopthrupost.hongkongpost.hk)預訂以上各款郵品；亦可到「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁(www.facebook.com/HKPStamps)了解更多詳情。凡於六月九日（星期四）或之前預訂二○二二年七月至十二月發行的郵品，即可獲贈精美禮品及獎賞積分。如欲查詢訂購事宜，可瀏覽香港郵政郵票策劃及拓展處網站，或致電「香港郵政集郵組」熱線2785 5711。

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：

註：所有圖像只供參考。各套郵票的主題、發行日期、發行數目、郵品種類、郵票／郵品價格、郵品設計及郵品形式或會更改，並於發行前公布。