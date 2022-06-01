「婚」享無盡愛 你的專屬告白密語　六福珠寶婚嫁系列推介

【特約報道】人生最心動的時刻，莫過於將一生一世的真摯諾言化為永恒的鑽戒，套緊指間。鑽石既象徵永恒的愛情，因此在求婚這個重要時刻，挑選一隻專屬於你的鑽戒就十分重要。六福珠寶婚嫁系列的「光影密語」鑽戒，同時備有如水般清澈的DiaPure鑽石以供選擇，讓鑽石的光芒見證堅貞不渝的愛情。

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「光影密語」系列 你的專屬告白密語

「光影密語」鑽戒精密地計算出空間距離，在專屬禮盒內運用光影效果投射出「1314」、「I ♥ U」、「520」或其他專屬訂製組合，配襯閃熠奪目的美鑽，讓這份愛的蜜語箴言如影隨形，在指間恒久璀璨。鑽戒更備有「放閃車花」工藝，將主石視覺效果倍增。

DiaPure 如水般清澈的鑽石

DiaPure只篩選無螢光或近乎無螢光的弱螢光級別鑽石，配以4C標準嚴選把關，詮釋至真及至純的愛情告白。

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