草編時尚　感受度假風情

每到炎熱時節，草編單品就會變得非常熱門，當中又以帽子和手袋設計最多，用來搭配不同服裝，都會帶來滿滿的度假感覺。今期英國The Jacksons帶來孟加拉傳統工藝的黃麻手袋；日系品牌La Maison de Lyllis打造的優雅氣質草編帽；以及法國時裝品牌Paco Rabanne設計的夏威夷度假風草編帽和草編袋。大部分採用天然材料編織而成，與傳統皮質手袋相比又可以減低對環境的傷害。

民族風情手編袋

喜歡草編又想顯示自己獨特品味，最好是去發掘一些來自不同地區的小眾品牌。通常價格實惠，而且不容易跟大街上的人「撞袋」。來自英國The Jacksons就是一個值得大家留意的冷門品牌，將有趣、正能量和環保工藝的理念融合在一起，設計出黃麻手織手袋。創辦人Louise選用孟加拉西南部的傳統編織工藝，每款草編袋都是100%使用當地生產的黃麻和無毒染料製成。而且品牌與孟加拉合作，為當地婦女創造更多就業機會，這款草編袋絕對算得上是獨特又有意義的工藝品。全系列黃麻手袋已經在rue Madame上架，感興趣可以去看更多款式。

優雅氣質草帽

享受陽光時必不可少的就是草編帽，戴上之後臉上灑下的太陽光點很適合拍照打卡。最近專門製造帽子的日系品牌La Maison de Lyllis今夏推出手工編織的草帽，系列的帽子帽簷偏大，而且使用的材質很厚實。平頂帽TURO使用黑色來搭配淺木色；鉤針編織的KURA帽簷可覆蓋半張臉，還特別在背面做挖洞設計，讓扎頭髮的人都可以帶上帽子。另外，還有用棉麻織成的OLEAF，整個外形輪廓以軍用帽為靈感。

盛夏日落

法國時裝品牌Paco Rabanne 2022年夏季系列將50年代的夏威夷風格和Reggae等融合在一起，設計出有鮮艷印花特色的假期風格單品，讓人沉浸在夏日日落的悠閒海灘氛圍。系列除了有熱帶圖案的服裝之外，還有採用拉菲草手工編織的斜揹袋、漁夫帽以及水桶袋等，每一款都飾有銀色金屬圓圈，日光下走動會反射出閃閃光線。