【#娛樂Hashtag】方紹聰爆何廣沛真面目：明點解女仔鍾意佢

早前喺無綫劇《食腦喪B》飾演道士華倫嘅方紹聰（奶仔），為繽FUN星網最新一集《#娛樂Hashtag》擔任嘉賓，同主播謝嘉琪排排坐傾偈。拍攝《食腦喪B》令奶仔同何廣沛、郭子豪結緣，「食腦三子」仲齊齊搞製作公司同網上頻道，關係非常密切，不過奶仔喺節目中就出賣兄弟不為人知嘅一面：「郭子豪係負責鞭策我哋，有咩唔妥佢就會咆哮！至於真正嘅何廣沛係好似一個阿媽，我哋Channel好多瑣碎嘅嘢都係佢負責，所以我開始明點解女仔咁鍾意佢，的確係暖男嚟，但我哋呢啲死仔就覺得，行開啦，好煩呀呀媽！」

唔少人對奶仔加深認識，都係因為佢主持節目《野外步出》，同過咁多索女嘉賓上山下海傾心事，問到對邊個最難忘，佢竟然又拎兄弟做擋箭牌：「最難忘真係何廣沛同郭子豪！」事關三兄弟齊齊喺獅子山頂游繩落嚟，個高度令奶仔直言：「人哋成日問我當時向下望見到咩，我見到地獄！」

至於問到邊個女嘉賓最麻煩，奶仔冇乜猶豫就答咗江嘉敏，更大講對方喺東龍島嘅事迹。但問佢邊個嘉賓最適合做女朋友，奶仔竟然再答嘉敏：「不過係關嘉敏，江嘉敏就唔會喇，太嘈喇，頂唔順！」想知關嘉敏有咩咁吸引奶仔？佢最想邀請邊位嘉賓拍《野外步出》？以及奶仔個名嘅由來？即刻睇今集《#娛樂Hashtag》！