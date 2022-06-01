爆料辣㷫群星︱葛斯齊突跪低　向林俊傑小S老公致歉

台灣「資深狗仔」葛斯齊依家夠晒出位，近日先後爆出女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲當年婚內出軌多人、「林俊傑套房」事件、迪麗熱巴同鹿晗日本約會及徐熙娣（小S）老公許雅鈞與飯局妹食飯等消息，更創下熱搜1至16位都係佢嘅爆料相關新聞！

網友食花生食足成晚，葛斯齊今日（1日）就突破收火，當中佢就忽然改口，否認迪麗熱巴同鹿晗嘅日本密會：「我沒說過熱巴和鹿晗一起出遊日本，他們前後差3天，只是我分別巧遇在同酒店進出，鹿晗是非常可愛的年輕人。」當對方知道佢係記者之後，又主動問佢影邊個，係咪影熱巴，葛斯齊續澄清二人只係好朋友。

最後佢就表示尋日（31日）直播只係單純分享過往嘅記者經歷，冇諗到會造成網友扭曲誤解：「我出現只是一陣風而已，就算有料，很多你情我願的事情，沒有傷害到社會，料我自己都會吞下去！日後我會更小心言行，很抱歉給大家帶來困擾了」。

佢又提到小S老公許雅鈞，就為對方解釋只係其中一位座上客私下有接飯局，就爆料向許雅鈞表示冒犯晒：「謝謝你認同我的消息屬實，那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了。」

最後佢亦主動向林俊傑道歉，直言事件曾經上過社會版新聞，都係交由世人去判斷：「那些上過社會版面的事情，我們就交由世人去判斷，昨天直播太多網友想着你，我只是提了一下過去報道的事，很不好意思打擾了！」