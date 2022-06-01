【簡潔生活學】你家中也有「臨時衣櫃」嗎？

見過不少家庭，總會用「椅背」、「健身單車」來掛衫放衫，部分人貪順手，也可能是着過一次，不想放回衣櫃，其實這樣浪費物件本身的功用，椅不能坐，健身單車也不能踩，看上去又不美觀。

要解決問題，也有方法的：

1. 收納箱或紙皮箱

針對那些穿過一次的衣服，房間可利用收納箱或紙皮箱，作為「衣服暫存區」，面積不要太大，否則會令衣服堆積，一來影響衞生，二來會減低動力去執拾。這個方法好處是不用立即清洗穿過的衣服，而環境也不會太亂，但疫情下，建議衣物可先噴灑除菌清潔劑，例如毛衣或外套，掛起吹乾，可減少灰塵、濕氣和臭味。至於乾淨的衣服，還是立即放回衣櫃比較好。

2. 門後掛鈎

在門口加掛鈎，好處是比較通風、減少衣物濕氣，布料也不會變皺。而且一目了然提醒自己處理衣物，壞處是衣服外露，影響房間美感。

3. 在大門旁邊放置Coat Rack（衣帽架）

回家後可立刻將衣服掛起，不至於隨手放在梳化或床上，如明天再穿的外套，吹風後可放回，出門時便可快速穿上。

以上都是暫緩的方法，始終穿過的衣服不能積存太久需要清洗，曾經遇過有客人患有濕疹和皮膚敏感，經過了解及協助整理，發現原來他的衣服堆積如山，長期沒有清洗妥當，當改變生活習慣後，敏感從此消失，所以整理收納除了美觀之外對健康有很大幫助。

Profile：Kitty Wong

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