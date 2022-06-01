飛天別墅　居駕一體化

住房的進化，反映人類文明的進步，畢竟住得好是許多人窮一生之力追求的目標，就算一擲千金也要擁有自己的安樂窩。你心目中的Dream House又是甚麼模樣？是天價的獨立洋房？還是摩天大廈頂層的複式單位？早前有設計師發表了一項極具創意的摩天大廈，當中的住宅單位具備飛行功能，可飛往高山大海，為住客創造不一樣的居住體驗！

住宅變飛行器：Residential Flying Unit Nest Skyscraper

型到飛起的住宅單位見得多，真的可以飛天的，你又見過未？早前有份角逐「2022 Skyscraper Competition」的一款摩天大樓「Residential Flying Unit Nest Skyscraper」，正正打破大家對住宅的固有概念。該構思出自葡萄牙設計師Mohammad Pirdavari，所有住宅單位都是一件「飛行器」，但有齊客廳、飯廳、睡房、浴室、廚房等間隔，主樓則是一座高塔，也是住宅單位的巢穴，備有多個「泊位」，供這些單位停泊和充電。當住戶想改變居住環境，只需啟動單位的飛行模式，就可以自然選擇定居的地點，可以是草原、森林、河畔、山頂，以至海面，打破地域限制，令人充滿期待。

據悉設計師是顧及在優美的自然環境中興建別墅會製造生態災難，也會面對很多限制，這款飛行別墅就能解決上述問題，而且它是由太陽能電池或通過連接巢穴來充電，符合善用綠色能源的原則。順帶一提，主樓的每一層可闢作農地，讓住戶實現自給自足的生活。