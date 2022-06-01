BTS入白宮見拜登　討論仇恨亞裔犯罪問題

韓國天團防彈少年團（BTS）擁有強勁影響力，他們獲美國總統拜登邀請，於當地時間周二（31日）在白宮參與「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」活動，與拜登討論應對仇恨亞裔犯罪和種族歧視問題，白宮在其頻道進行直播，一度吸引逾30萬人同時觀看，白宮外亦有逾200名粉絲到場支持。

BTS在拜會拜登前於白宮新聞辦公室就仇恨亞裔犯罪發表立場，隊長RM表示：「我們獲得白宮的邀請，來討論有關反亞裔人士的仇恨犯罪、包容亞裔人士等議題，我們感到非常光榮。」他又特別感謝拜登和白宮給予他們機會，討論重要問題、深思作為藝人能有何作為。

成員Jimin說：「最近發生很多針對亞裔人士的仇恨犯罪行為，令我們感到震驚和難過，希望可以為根除此類犯罪獻出微薄之力。」J-Hope就表示：「我們能夠走到這個位置，是因為有不同國籍、語言和文化的Army（BTS官方粉絲名）。」SUGA則說：「彼此有不同並不等於錯誤，要接受差異才可達致平等。」Jungkook之後說：「對於韓國人的音樂能夠跨越不同的語言和文化，傳到去全世界，我依然感到很神奇，能把大家連接起來的正是音樂這個偉大的媒介。」V則表示：「我們各自擁有不同的歷史，希望能夠互相尊重和理解。」

白宮其後透過官方社交網公開7子與拜登見面的短片，拜登在片中說：「我有不少亞裔的朋友遭受歧視，憎恨總是躲藏起來，當善良的人提及它，說它到底有多壞，它便會漸漸消失，所以非常感謝你們。」他又肯定BTS的影響力，相信他們所做的事會帶給大家正面影響：「這不單是靠你們的才能，而是你們帶給大家的訊息，這是最重要的。」