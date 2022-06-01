美麗華旅遊與韓國觀光公社及The Mira Hong Kong合作　重啟韓國旅遊

(右起) 美麗華旅遊總經理李振庭、韓國觀光公社(香港支社) 社長朴大永、美麗華集團酒店及服務式公寓總監韋瑞民達成合作協議，推廣韓國。(客戶提供)

【營業資訊】美麗華旅遊與韓國觀光公社及 The Mira Hong Kong 聯合呈獻「Mira 仲夏韓風夢幻住宿系列」，讓想念韓國的旅客享受型格住宿體驗。美麗華旅遊更隨著韓國入境限制放寬，特別推出多款韓國旅行團，讓大家真正「重啟韓國旅遊」！

「Mira 仲夏韓風夢幻住宿系列」於6月1至30日限定推出，匠心打造3款型格住宿體驗。酒店大堂化身為巨星殿堂照相區，特設韓國大熱傳統遊戲挑戰 @ Mira Wanderland (17 樓)，勝出者更有機會贏取由韓國觀光公社贊助之雙人來回國機票。3款型格住宿體驗如下：

1.仲夏韓風夢幻主題套房

2.韓式「味」力住宿

3.韓風水療住宿

推廣期間，所有住客均可獲贈美麗華旅遊 HK$300 韓國旅行團優惠券，報名參加2023年12月31日前出發之韓國旅行團。另外，連續入住兩晚仲夏韓風夢幻主題套房100之客人，更可獲美麗華旅遊 HK$2,000 韓國旅遊禮券。

隨着韓國入境限制於6月1日起放寬，香港人可以申請短期個人旅遊簽證