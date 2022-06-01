全新烘焙美食　高汁又驚喜滿分

唔少人喜歡食烘焙美食，好似曲奇、酥餅、麵包糕點之類，既可以作茶點，亦可以當作小食，最近就有品牌開設了全新高級兒童食品專門店，請來米芝蓮星級主廚團隊炮製各款美食；還有各大品牌推出全新口味烘焙新品，更有老字號舉辦烘焙班，親手做糕餅都話咁易喇！

高級兒童食品

要數坊間主打小朋友高級美食的專門店真係少之又少，最近有一新成員，就是由人氣餅食品牌皇玥集團與一酒店集團合作成立的全新品牌──明玥，專門打造一系列優質美味的兒童食品。由眾多米芝蓮主廚為核心研發團隊，選用蘊含豐富鈣質、鐵質及多種維他命的天然食材，配以有機麵粉炮製成森林動物曲奇系列，又採用來自法國的天然果蓉及海藻糖，全手工製作出天然水果軟糖等。森林動物曲奇系列有牛油、芝士、朱古力、榛子燕麥、番茄、紅菜頭草莓、粟米片及蔬菜8款口味，配以可愛動物造型，得意萌趣。天然水果軟糖則有士多啤梨、青檸、熱情果、奇異果、橘子、雜莓、黃香李、杧果8款口味，無人造色素、香料及防腐劑，加上富含維他命及含氨基酸、葉酸、鎂等，美味又有營。而曲奇系列更設有3款精選禮盒，又有選用有機蔗糖炮製的蝴蝶酥系列，有原味及檸檬綠茶味，茶味零舍突出。此外，新店更有香濃朱古力系列、脆香果仁系列及醇香茗茶系列等，啱小朋友之餘，連大朋友都有得揀！新店剛於金鐘開業，即日起至6月30日期間選購任何產品淨額滿HK$300即可享HK$50現金折扣優惠添呢！

老字號文青包點

香港老字號餅店可以說買少見少，既因為經濟原因，亦有年輕一輩不肯接手之故，而有逾30年歷史的老餅店豪園餅店，最近由第二代梅樂文 Conina接手，以全新形象於鑽石山登場。新店店面設計結合了傳統與文青風格，選用優質日本麵粉，炮製出一系列自家製特色包點，推介特大Pizza包，一件足有A5紙般大小，仲足足有3cm厚，用上日本直送的北海道蟹柳、廚師腸、粟米粒、秘製沙律醬、荷蘭埃丹的著名紅波芝士及車打芝士等，每件也可過廿多元，超抵！另一款「五星級提子鬆餅」，用上酒店甜品食譜製作，提子浸滿冧酒兩至3晚才入饌，餅身夠鬆軟，提子味突出，最重要是3個也不過廿蚊，CP值高！還有招牌手撕包、升呢豬扒包等。麵包以外，還有多款Homemade蛋糕，好似香橙蛋糕、香蕉蛋糕、招牌曲奇皮蛋撻，新店還結合小食店，供應多款地道小吃，必食招牌炸一字雞翼，皮脆肉嫩又不油膩。

限時咖喱包系列

咖喱包被喻為「日本國民美食」，唔使飛日本，都可以在香港品嘗到這款日本美食，東海堂由即日起推出全新咖喱烘焙系列，有日本番茄咖喱牛肉包（甘口）及日本野菜咖喱雞肉包（中辛），兩者都選用日本咖喱製作，前者是甘口咖喱，加入番茄、牛肉及薯仔等食材炮製而成；後者則用上中辛咖喱，零舍香濃惹味，配以薯仔、甘筍等野菜及軟嫩雞肉，甜而不膩，大和風味滿滿。

朱古力麥芽夾心飛碟

美祿那獨特朱古力麥芽味可以說是不少大小朋友喜歡的味道，品牌最近就與香港OK便利店合作，推出全新的「雀巢®美祿® 朱古力麥芽味夾心飛碟」，以軟熟麵包配朱古力麥芽味抹醬，香甜美味，加上於指定分店內的hot & in美食吧更有暴龍特飲提供，冰凍飲品面層撒上多到滿瀉的美祿粉，凹凹凸凸猶如恐龍背脊，喝起來卻超級濃郁香甜，以後下午茶又多個好選擇。

親手做芝士蛋糕

如果想親手自製炮製糕點，工作坊是不錯之選，而奇華工作坊更推出父親節期間限定課程，炮製「巴斯克芝士蛋糕」，外層層焦香濃滑，而內層則鬆軟濕潤，加上頂層的忌廉芝士鮮奶油，雙重「芝」味，喜歡芝士的爸爸一定Like！課程由資深導師教授，並示範繪畫鬍子、眼鏡等父親節特色造型朱古力作為蛋糕點綴，可以說手到拿來。由於每班人數有限，想落手落腳為爹哋炮製一個獨一無二的甜蜜驚喜就唔好錯過喇！