小塵埃拍拖10年　自認相處有矛盾：每日都要遷就對方

2人樂隊小塵埃成員Pollie與Jonathan今日（1日）到電台宣傳新歌《finish it don't quit》。歌曲為今年首支作品，與上一首歌《第二次告白》其實是同期完成，Pollie指以往作品主要表達他們對世界的價值觀，今次則以愛情為題材，將情侶間矛盾真實呈現，她說：「同好多情侶一樣，我哋相處時都會遇到矛盾，但當我哋搵到個原因解決咗件事，之後就寫咗呢2首歌。」

兩人拍拖近10年，表示歌曲可算是愛情路上的一個紀念。談到兩人相處間的矛盾，Jonathan説：「我一定要開冷氣，呢啲係好日常，但你每日要遷就對方，會諗點解唔畀我開冷氣，仲有食乜嘢都係全宇宙情侶都會遇到嘅問題，我鍾意食重口味，但佢就鍾意清淡。」Pollie即補充：「拍咗拖10年，口味都因為佢轉變咗，佢鍾意食炸嘢、壽司，依家會一齊食，我哋係靠食咗好多唔同嘅嘢先搵到點樣磨合到依家咁，哈哈。」

向來不喜歡熱食的Jonathan，也因為對方而接受吃米線，他感謝女友於生活上為他作出了很多遷就，還自嘲原來自己才是「港女」，他説：「開始嘅時候好容易會情緒勒索對方，會互相為遷就對方降低自己底線，但其實自己唔係好想。（有冇試過鬧分手？）呢個真係我哋大家唔會觸碰嘅底線，係最後嘅底線。」Pollie指若真心愛對方，不應經常將分手2字放在嘴邊，還笑稱是身邊同事察覺到他們相處較以往融合，才會萌生以愛情為主題作新歌的念頭，希望分享自身經歷，從而帶出正面影響，至於談婚論嫁問題，則過幾年才先考慮。