本日日本：PEANUTS Cafe關西首店　黃色校巴任打卡

《花生漫畫》（PEANUTS）中的Snoopy及查利布朗等角色在世界各地大受歡迎，當中日本便先後於東京中目黑、橫濱、神戶、名古屋等均開設了《花》的主題咖啡店PEANUTS Cafe，該店最近再下一城，於大阪開設關西首間分店！選址於萬博紀念公園旁、剛於3月改裝重新開業的LaLaport EXPOCITY內，這間PEANUTS Cafe大阪除了提供以《花》角色為靈感設計的餐點，同時也有可以外賣到附近公園野餐的食品。食物配搭相當豐富，最吸引的是熟食餐盒 “SUPPERTIME!” Delibox，提供六款使用豐富材料炮製的精緻小食，並且還附上自選主菜及飲品，讓你可品嘗多款不同的美味，加上用來盛載的木盒也印上史諾比圖案，吃完後可用來收藏。喜歡甜品的朋友必試超可愛的史諾比Pancake，外形是史諾比的大頭靚樣，鬆餅以米磨成的粉製造，入口鬆軟，面頭塗上營養豐富的豆漿忌廉，減低吃甜食的罪惡感。店內同時設有售賣商品部分，當中不乏店舖限定的商品，店外還有《花》中經常出現的黃色校巴給大家打卡，史諾比粉絲以後又多一個朝聖地了！

PEANUTS Cafe大阪

地址：大阪府吹田市千里萬博公園2-1 LaLaport EXPOCITY 1F

營業時間：11:00am~9:00pm（周六、日及假期11:00am~10:00pm）