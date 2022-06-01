國際名模教母徐濤搞亞洲超模大賽　3歲都嚟玩

國際名模教母徐濤（Murine）擔任籌委會主席及主席評判的超模界盛事-第一屆《Asian Super Models Contest Charity Showcase 亞洲超級模特兒大賽》正式宣布公開接受報名，將於8月13日假會展舉行初次見面會。

徐濤透露大賽還沒正式公開報名，已經超過50位參賽者報名，而且水準都超高，目前已報名的參賽者年齡最細只得3歲，對有不同國籍的外國人參加感到意外：「好surprise，有啲本身已經係model，不少是KOL。我相信公開接受報名後，三個字：不得了。」

徐濤由籌備到面試，凡事都親力親為，要求甚高，連日親自面試參賽者，相信屆時定能是一場激烈的決戰。而今次的模特兒大賽沒有報名上限，參賽組別分別有兒童組（3-9歲）、青年組（10-16歲）和成人組（18-30歲）。

為了鼓勵參賽者提高水準，將會大派福利，只要進入總決賽，都會獲贈「徐濤專業模特兒學校」免費四堂的訓練課程，當中包括：舞台實習、音樂節拍感、posing和catwalk，希望大家在總決賽有更專業及出色表現。