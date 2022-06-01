王梓軒自認環保達人：我支「咪Stand」大學用到依家！

王梓軒被資產管理公司力邀拍攝網絡宣傳短片，化身環保大使教減碳，他說：「好開心，上年拍緊《演鬥聽》時已傾緊，終於有緣合作，我同名廚兼生意人Ricky一齊錄製，拍攝過程簡單又開心。」

談到投資心得，梓軒話：「地產我就投資唔起，但藝術家、藝術品就有少少投資，呢啲點都唔會輸，你投資咗落去，幫緊個藝術家做緊佢嘅作品，自己又可以享用佢嘅作品，當升值嘅時候咪一齊分囉！。」

廣告講及環保，梓軒也是環保份子：「我好環保，平時做運動連風扇都唔開，焗到一身汗，屋企好多家具同音樂器材都好耐歷史，唔係成日買新嘅，床係用阿爸阿媽以前嘅，桌椅都係再改裝用，我最近check番啲單，我用緊支咪stand，都係大學時代用到依家，條電線仲耐，我用嗰啲係可以洗嘅口罩！」

第五波疫情，梓軒坦然工作深受影響：「雖然有啲現場表演、音樂會同音樂節都延期或取消，不過好消息係，之前其中一個延期嘅show《音樂劇的奇幻旅程》終於都度到期，8月尾會喺會展舉行，仲會同新加盟嘅演員歌手首次合作，包括之前憑《淪落人》勇奪第38屆香港金像獎最佳新演員及提名最佳女主角Crisel Consunji 以及歌手胡渭康。」另外第五波疫情亦令梓軒更勤力做製作，他說：「近年我開始做編劇、監製嘅工作，希望啲project可以專注完成。」