龔慈恩傳授李炘頤喊戲秘技　真係Work？

藝人龔慈恩與李炘頤（Alina）下午（1日）出席港電視劇《獅子山下2022》宣傳，龔慈恩大讚首次合作的Alina聰明又勤力，而且跳舞又好，認為她很適合角色，又謙稱並沒有向後輩教路，只是分享自己親身經驗，她説：「以前試過喺北方拍嘢，感情到但真係滴唔出眼淚，後來諗可能係天氣乾影響，加上以前喺荒山野嶺去廁所唔方便，唔敢飲太多水，惡性循環就會咁，後來自己試飲多啲水發現係有用。」

她表示演員間應互相照顧及溝通，心態及心情平和時，會令演出時更集中及享受。談到女兒全身投入演藝事業，她説：「佢都會做一段時間，年輕人乜都想試吓，都多謝公司畀好多唔同機會佢，唔同我以前單向啲只係拍劇，佢接觸嘅嘢比我多，可以豐富佢嘅人生經驗。（會唔會因為你所以多機會？）唔關事，佢接觸嘅範疇我完全幫唔到佢，譬如佢喺音樂或者時裝方面，我都完全冇接觸過，佢自己真係花咗好多心思同努力。」

而Alina在劇中不少跳舞戲份，雖然習舞多年，但由於要使用輪椅跳舞，對她來說仍是一個新挑戰，她表示很高興能與大前輩龔慈恩合作及學習，指對方教她事前多飲水，拍喊戲時更易滴出眼淚，她説：「同龔姐合作好開心，好多時喺現場佢都提點我點樣可以做得好啲，有唔明嘅嘢都會問佢，佢都好願意答我。」

首次拍電影就憑《假冒女團》入選電影手機應用程式舉辦之全民票選電影大獎中的「最佳女配角」，她表很多謝大家支持，但對獲獎機會並冇信心：「對手太勁入咗圍已經好開心，別無他求啦。」問到身為男友的人氣男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）有否投票支持，她指有呼籲大家投票支持所有香港電影。

對於男友近來拍劇加要為演唱會採排，她表示見面時間確實較少，她説：「不過佢一放假就會陪我，會一齊食飯。（有冇演唱會飛呀？）我尋日都好努力撳飛，因為想同朋友去睇，校鬧鐘朝早9點9起身，一直撳到1點幾要出去做嘢，做嘢化緊妝時我都一直有撳，但最後都係冇。」