張敬軒勁有心　為Dancer錄製獨一無二婚禮進場曲

張敬軒演唱會完美落幕，演唱會尾聲時，特別邀請31位Dancers上台，向現時逾7000歌迷自我介紹，亦宣布將自資出錢成立舞者獎學金，支持有意成為舞者的年輕人，有更多學習舞蹈機會，認真有心。

其實軒仔支持舞者，除成為基金外，亦出動真心。話說在去年12月剛開始演唱會的日子，剛好跟其中一位女Dancer Cony的婚期撞上，但因為他正專注演唱會的籌備工作，未能出席婚禮，所以他便在綵排完畢後，於凌晨時分，專程趕回錄音室為Cony錄了一首婚禮進場歌賀她大婚，認真sweet。

其實Cony從2014年的《Hins Live in Passion》紅館演唱會開始，已有份參與軒仔的演唱會，2人合作至今已經有8年時間，雖然如此，但Cony並沒有因為合作多年而走後門，這次演唱會她跟其他人一樣，也是從正式途徑遴選，憑着個人實力而得到這次演唱會的演出機會。不過由於軒仔演唱會日子剛好撞上了她去年12月的婚期，於是將婚禮提早1星期舉行，令軒仔相當感動：「我當時都好驚訝㗎，因為冇諗過佢哋結婚咁大件事都會為咗就我個演唱會而改期，女仔嘅人生大事喎，但我自己又好唔安樂，因為要綵排冇得去出席佢哋個婚禮，而且兩個都係我嘅好朋友，所以我好想去見證到佢哋呢個婚禮。」

雖然未能出席婚禮，但「禮」照到，軒仔於演唱會綵排後，凌晨時分趕回錄音室，特別為她錄製張國榮的《今生今世》一曲，作為她結婚進場時之用，他說：「隻歌係Cony揀嘅，佢問我可唔可以幫佢唱，我話當然可以啦，不過我又唔想是是但但就咁唱畀佢，我話我要book個錄音室好好地錄畀佢。所以有一日做完嘢收工之後，就返咗studio錄，雖然我人去唔到啫，但係有把聲到到咁都好吖。」而Cony更將婚禮當日，一對新人進場時的短片放到社交媒體，並寫到：「係全世界唯我獨享嘅一首結婚進場歌⋯⋯」，令新娘子有個最難忘的婚禮。