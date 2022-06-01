譚俊彥憶述與譚凱琪出浴戲：我識佢老公

端午節將至，譚俊彥（Shaun)昨率領一眾《十八年後的終極告白2.0》演員包括陳山聰、龔嘉欣、譚凱琪和趙希洛等現身黃大仙下邨派糭，受街坊歡迎。Shaun今年年初返大陸拍劇，大前日終返港，離港5個多月，他透露獲劇組提早拍完他的戲份回港，開心可以陪大女慶祝今日7歲生日，收工後會買禮物及買餸，透露會親自下廚煮蟹。無見仔女多月，他笑言：「我變得好搶手，不過應該唔會持續好耐，好快就會回復正常。」

提到他與譚凱琪（Zoie）首集便有鴛鴦出浴戲，稱太太都有捧場睇沒有介意，Shaun表示拍出浴戲時好凍，拍完立即用毛巾包着譚凱琪以防她沾寒，又指Zoie戲中日日要動氣鬧他戥她辛苦。Shaun稱Zoie的老公有來探班，互相認識，不會呷醋。Zoie透露女兒現已19個月大，拍《十八年後》時剛產女不久，故觀眾會見到她時肥時瘦，其實正在收水腫，「今次拍劇好動氣，觀眾見到我好惡嘅另一面，我都未見過自己咁，好正！」笑言佗BB時都有情緒起伏，試過好惡鬧老公。龔嘉欣表示在劇中經常被Zoie掌摑，稱Zoie已錫住她輕手打，卻被導演要求要加大力度，由於2人是好朋友不會有介蒂。