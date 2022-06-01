影迷嚴選「最喜愛的湯告魯斯電影」　竟然係呢部登榜首！

由荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）自上映以來贏盡口碑及票房，而最近就有網站趁住「靚佬湯熱」搞咗個「你最喜愛的湯告魯斯電影」網上選舉，正當大家以為《壯志凌雲：獨行俠》必定成為一眾影迷心目中的No.1之際，結果卻出人意表！

由「靚佬湯」2004年主演的動作片《Collateral同行殺機》（Collateral）被影迷推舉為最喜愛的靚佬湯電影，演慣正派角色的他在片中來個大轉變，飾演一名殺人唔眨眼的冷血殺手。除了改戲路之外，他亦改變形象染了一頭灰髮。造型Cool爆！而僅次於《Collateral》排第2位就是科幻片《異空戰士》（Edge of Tomorrow）。《壯志凌雲：獨行俠》則排第3位，至於首集《壯志凌雲》亦有入十大位置排第6位。至於「靚佬湯」另一代表作《職業特工隊》（Mission:Impossible）亦成為影迷們的心頭好，其中第6集《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible - Fallout）最令影迷受落！

至於吳宇森執導的《職業特工隊2》（Mission: Impossible 2）就成為《M:I》系列之中最唔受影迷歡迎的一集。不過在「靚佬湯」芸芸作品之中，以《烈探狙擊：誓不回頭》（Jack Reacher: Never Go Back）的票率最低，成為最不受影迷歡迎的湯告魯斯電影！

10部影迷「最喜愛的湯告魯斯電影」

1.《Collateral同行殺機》（Collateral）

2.《異空戰士》（Edge of Tomorrow）

3.《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）

4.《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible - Fallout）

5.《未來報告》（Minority Report）

6.《壯志凌雲》（Top Gun）

7.《最後武士》（The Last Samurai）

8.《義海雄風》（A Few Good Men）

9.《甜心先生》（Jerry Maguire）

10.《人生交叉剔》（Magnolia）