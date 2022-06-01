沙月惠奈　可愛甜心教主

好多打工仔因受到工作壓力折磨，搞到面上都冇咩笑容，活力同精力都愈來愈低。不過日本AV女優就唔同，即使畀男優猛烈進攻，亦能夠保持可愛甜美嘅笑容，好似沙月惠奈就係其中一位喇！

鮮嫩雪白

今年有好多頂級AV女優引退，除咗有「寫真界救世主」高橋聖子、市川雅美、凜音桃花等，連「永遠榮譽處女」花蕾都話唔撈。呢位AV天后認真不可多得，打滾16年以來，一直都努力演出，而且經常作出新嘗試，為大家帶來新鮮感，最難得嘅係佢能夠長期保持住可愛氣質，如今佢要離開AV界，相信會令好多AV迷大感傷痛。雖然係咁，近期亦有一位女優好似花蕾咁可愛咁得人鍾意，佢就係沙月惠奈喇！

今年22歲嘅佢樣子青春俏麗，散發出天真開朗氣質，笑起上嚟仲甜美十足，男士們見到佢一定覺得通體舒暢兼夾心情暢快。最引人入「性」係佢擁有鮮嫩雪白嘅肌膚，上圍有一對大小適中嘅C奶，配合埋圓潤嘅美尻，絕對係無可挑剔。

肉緊潮吹

惠奈喺2020年由AV界新勢力片廠FALENO發掘入行，初出道時令人大感驚喜，因為佢完全唔抗拒喺鏡頭前剝光豬做戲，而且表現得相當自然，據聞原因係佢其實好鍾意喺屋企剝清光通屋走，有時更加會練習光豬舞。另外，奈妹仲人細鬼大，細細個就偷睇爸爸珍藏嘅鹹書，投身AV界之前已經研究過唔少AV作品，仲話最鍾意嘅女優係相澤南添！

由出道以來一直都表現活力十足嘅佢，喺床上同男優砌到唔識停，而且樂於挑戰不同題材，更重要嘅係每次演出都夠投入又夠肉緊，更加會爆發出激烈潮吹，搞到場面濕氣極重，演出悅目又吸睛。而惠奈自從脫離FALENO嘅專屬女優行列轉做自由身之後，便深受各大AV廠歡迎頻頻搵佢拍AV，所以大家不難發現佢近期產量甚高，絕對可以滿足到眼球。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎

三圍：34C-23-34

沙月惠奈轉以自由身方式拍AV之後，作品相當多，如果大家想知道佢最近有咩新作品，就要留意佢嘅社交網，仲可以欣賞到拍攝花絮同阿妹嘅性感照，千祈唔好錯過！