姜濤陳卓賢各出奇謀　吸金各自各精彩

男圑MIRROR成員姜濤再擔任雪糕月餅代言人拍攝新一輯廣告，廣告中化身成為品味收藏家，現實中的姜濤謙稱自己的品味只是一般而已，看見充滿藝術感的禮盒時，令他想到羅浮宮一遊：「我未去過法國羅浮宮，如果有機會都想去參觀。」更興起問在旁的公司同事：「我幾時可以放假？不如演唱會後、就9月啦！」更笑指如果9月放長假的話，或者可以在法國羅浮宮度過中秋節。問到跟中秋節有關的難忘事，姜濤興奮地表示：「當然就是有份拍攝雪糕月餅廣告啦！希望年年都會找我，每年最期待就是可以試食新口味的雪糕月餅 ！」

另一位成員Ian（陳卓賢）獲邀拍攝全新粉底液廣告，平時因為要出鏡，故他對底妝非常重視。廣告中他以是溫柔、型格及浪漫風格造型現身，簡直靚仔到爆，其中一幕他撐着傘在雨中漫步，加上其輪廓分明的外貌，他的一舉手一投足令人心跳加速。原來廣告拍攝當天，他剛完成 ViuTV 新劇《季前賽》煞科戲，再加上長達10 小時的拍攝，但妝容仍完美貼臉，談及今年6 月9 日即將迎來29 歲生日，他表示：「生日願望係希望Hellosss 們每日都甜蜜溫馨，幸福快樂！就好像新歌《Got U》一樣，因為有彼此支持，所有問題都可以解決！」