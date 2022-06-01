曾經有個喺網上紅極一時嘅貼文，當中聲稱「最美泰國麵檔老闆娘」吸引眾多男士目光，而呢個老闆娘就係今次為大家介紹嘅火辣網紅Taewwaw Kanyakan。

美麗誤會

講起呢篇紅極一時，又吸引眾多網民目光嘅貼文，之所以話題性爆燈，在於當中嘅「老闆娘」唔單止美艷動人，性感低胸下展露出迷人嘅深溝，更係令人賞心悅目到極點，搞到當時唔少網民紛紛留言問：「呢個麵檔喺邊度？」希望可以去一睹老闆娘嘅風采咁話。

不過經考證後，呢位所謂老闆娘其實係以火辣見稱，樣靚身材激凸嘅模特兒Taewwaw Kanyakan，雖然係個美麗嘅誤會，但係令唔少人認識到佢嘅火辣魅力。事實上，當時作為時裝模特兒、賽車女郎及車模嘅佢，一向以性感造型示人，最鍾意着低胸露乳溝嘅服裝，成為攝影師爭相拍攝嘅對象，亦因此令佢喺泰國嘅模特兒界擁有相當高嘅人氣，經常為雜誌拍攝火辣寫真，難怪成為男士們心目中嘅女神。

拒絕全裸

隨住人氣大爆發，Taewwaw Kanyakan亦食住個勢經營網絡頻道，令佢嘅事業增加一個新嘅身份，就係網紅。事實上佢呢個決定相當明智，因為大家發現經常分享尺度極大福利相嘅佢，不但口才了得，而且仲當相當親民，經常跟網民互動交流，令粉絲數量直線飆升，時至今日，佢嘅Facebook不但有近20萬名追隨者，而IG嘅粉絲更係超過39萬。

成為人氣網紅嘅佢，除咗為唔少商品擔任代言人外，同時又繼續模特兒及車模嘅工作，實行全力吸金。不過如果以為佢嘅吸金方法僅止於此就錯喇，事關早前開設咗OnlyFans頻道嘅佢，每月都會發放更火辣、露肉度更高嘅性感寫真畀會員，不過，佢卻坦言絕對唔會挑戰全裸演出，縱然如此，但係仍不減粉絲對佢嘅熱愛。

Taewwaw Kanyakan嘅網名叫「taew.world」，有逾2,300個貼文，當中除咗有好多露肉度超高嘅福利照外，仲會見到佢嘅OL扮相同學生妹造型Look，可謂形象百變。