高海寧女強人變8歲細路　拍擋張振朗高呼期待

藝人張振朗、高海寧（高Ling）及陳展鵬主演的無綫劇集《童時愛上你》將於本月27日晚上9時30分於翡翠台首播。振朗與高Ling對上一部合作的劇集，分別是《拳王》及《七公主》。之前二人更齊齊於內地參與綜藝節目拍攝，現時振朗已開始為新劇開工，至於仍身在內地放假的高Ling，之後亦會趕回香港宣傳，為劇集造勢。而無綫現時播映的，都是內地古裝劇《尚食》及《十八年後的終極告白2.0》，而《童》劇是愛情喜劇，正好為大家帶來輕鬆的節奏。

劇中，張振朗是化妝界KOL，而高Ling則是公司CEO，後來因發生意外，只得8歲智商，角色相當難演，大受挑戰。振朗接受東網訪問時坦言:「好開心呀！套劇我同高Ling都夾得好好，大家都擺咗好多心機落去，佢真係做得好好，基本上係兩個人格，8歲同女強人，佢都控制得好好，我哋都好期待成果。」

而正忙於拍攝《靈氣迫人》的他，對於女主角由李佳芯換了龔嘉欣表示:「呢套我都好期待，話晒嘉欣係馬來西亞視后，佢哋兩個都好好，我都4、5年冇同佢合作，大家成長咗好多，希望會有新火花。」劇中振朗飾演一名音樂家，故近日他都不時彈琴，他說：「雖然時間唔係好長，但我都有彈吓琴，攞番個感覺，同埋因為嘉欣係隻女鬼，我自己都好鍾意呢啲古靈精怪嘅劇種，一望到劇本就好鍾意呢個角色，所以好期待！」