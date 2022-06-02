【是日通勝】

農曆五月初四

壬寅年 乙巳月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、理髮

忌：作灶、移徙、開市

幸運方向：坐西南向東方

幸運數字：6、18、27、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：偏財運欠佳，不宜參與燒錢遊戲，避免破財。

金牛座：投資入市忌妄下判斷，事前要掌握多些資訊。

雙子座：多留意朋友圈，單身者有望看到脫單的曙光。

巨蟹座：努力提升氣質與修養，可於愛情上取得突破。

獅子座：做事只顧自己，不按常規，易成為眾矢之的。

處女座：人際溝通出現問題，平心靜氣有助化解分歧。

天秤座：很多事情需與人交涉，需要保持細心及耐性。

天蠍座：為身邊人安排一次難忘約會，可令感情升溫！

人馬座：人緣佳，出席友人聚會有望結識合眼緣對象。

山羊座：有轉工念頭，宜衡量箇中利弊，勿輕舉妄動。

水瓶座：謀事總是蕭規曹隨，易令應變能力受到削弱。

雙魚座：待人接物忌粗枝大葉，對招引桃花有幫助。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 運勢強

（跌）龍 情緒差

鼠：碰上有利事業的貴人，有機會大展拳腳。

牛：精力充沛，遇上任何挑戰都能應付自如。

虎：偏財旺，投資易有斬獲，但要見好就收。

兔：運氣好極了，謀事得心應手，無憂無慮。

龍：是日沖煞，運勢低落，精神狀態受困擾。

蛇：情緒穩定，做事不慌不忙，易交出佳績。

馬：士氣旺盛，做事投入，成功感蓋過疲累。

羊：受霉運滋擾，謀事需要打醒十二分精神。

猴：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

雞：狀態欠佳，從一起床開始就渾身不舒服。

狗：保持低調，不刻意爭功，或有好事到來。

豬：財運上升，好好把握，容易有意外收入。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

解開生命密碼

世界上周圍都是密碼，例如八字命盤、紫微斗數命盤、人類圖等等，都是分析人類命運的生命密碼，當中藏着人生的所有資料，包括性格、習慣、外形、運勢等等，只要找到鎖匙，就可以解開密碼，從中得到想要的訊息。

但鎖匙從哪裏找呢？有很多方法，玄學術數是其中一種。

其實命理知識都是從幾千年前慢慢累積至今的大寶庫，也可以說是生命數據中心。

不過就算有這一條厲害的鎖匙，也要用熟練的技術，才可以把生命密碼好好解開。技術生疏不純熟的話，鎖匙就很容易卡在鎖匙洞裏，不進不出，徒勞無功。所以，平時要好好去練習，去揣摩，去好好理解。

因為世事日新月異，資料更是每分每秒都在不停更新替換，不能一本通書睇到老，要按照當時的時空來作出適當判斷。

每天都要緊隨世界的節奏，未必是盲目追趕潮流，但一定要持開放心態，接受新事物。

故步自封，只會永遠生活在象牙塔之內，看甚麼都說以前的好，以前的妙，那人類就不會進步，一直做茹毛飲血的原始人了。