拍劇後遺症︱陳偉洪患驚恐症見暈入急症

2009年香港先生陳偉洪上年離開無綫後，為靠自己拚搏打滾，更參與了現時於ViuTV播映的劇集《冥冥之中》演出。偉洪一直都有健身，身形健碩，之前於無綫劇集《逆天奇案》中，更飾演陳展鵬下屬Rocky，令觀眾有所留意。他接受東網訪問時謂:「《冥冥之中》係我離開TVB後嘅第一套劇，其實拍時都好有新鮮感，因為劇入面好多人都未合作過， 入面有齊演員、KOL、舞台劇及電影演員、模特兒等，所以大家演繹上可以交流，自己就抱住一個學習心態，係一個好好經驗。」角色上今次比較複雜，鏡頭比以前多，所以都甚有壓力，「有時以為自己做到，但睇Playback時又未夠，可以知道有咩要改進，同埋劇入面飾演我上司嘅袁綺雯，佢係一位好有經驗嘅舞台劇演員同導演，仲有前輩潘燦良，自己都跟佢哋學咗好多，呢個真係一個好好嘅學習機會。」

由於要飾演弱勢角色，所以偉洪5個月都沒有做運動健身，刻意減掉10多磅來拍攝，相當專業，不過他謂:「個角色係好孤僻，所以拍時我都冇出去見朋友，收埋自己，點知失晒平衡，仲搞到有少少驚恐症，成日覺得自己突然間會死，心率又唔正常。」之後他開始做番運動，但有次跟黃嘉樂、許家傑去做GYM時，突然覺得自己不妥見暈，他謂:「佢哋即刻車我入急症室，但醫生診斷後表示一切正常，但當時我真係唔舒服，好暈。有次瞓瞓吓覺又唔舒服，我咪自己入急症，後來醫生又話冇事，可能真係壓力太大，不過依家已經好番9成。」