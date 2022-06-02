互控誹謗　尊尼特普大勝獲賠1500萬美元　安芭赫德僅獲償200萬

美國荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗，並向對方索償5,000萬美元（約3.9億港元），安芭其後反控尊尼誹謗更索償1億美元（約7.8億港元），官司在美國當地時間周三（1日）有裁決。

陪審團裁定，尊尼對安芭的指控全部成立，判尊尼獲得1,500萬美元（約1.17億港元）賠償，當中500萬美元（3,900萬港元）屬懲罰性賠償；而安芭對尊尼的指控僅部分成立，獲償200萬美元（約1,560萬港元）。身在英國的尊尼沒有到場聽審，但在宣判後，他的粉絲們在庭外興奮地高呼：「尊尼！尊尼！」相反，安芭在庭內一邊聽取對她不利的判決，一邊面如死灰。

尊尼與安芭互控誹謗官司在今年4月11日開審，至5月27日審結，陪審團其後退庭商議，至6月1日作出裁決。尊尼是於2019年對安芭興訟，指控她2018年12月在《華盛頓郵報》專欄自稱為「家暴的公眾人物代表」是抹黑，安芭雖沒有指名道姓，但尊尼不滿遭影射為家暴犯，因而控告安芭誹謗，安芭亦因此反控尊尼。