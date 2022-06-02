東方日報C1：爆料人故弄玄虛牽連無辜　與鹿晗緋聞翻炒迪麗熱巴火速撲火

台星大S的前夫汪小菲被連環爆出「黑材料」，更演變成娛圈的「火燒連環船」，燒埋內地人氣演員迪麗熱巴與鹿晗同遊日本的「秘聞」，就連林俊傑亦受波及。網民喪剝「『娛』皮花生」，更將相關新聞推爆熱搜雄霸16個位置，令熱巴不得不即時闢謠。

前晚爆料人葛斯齊開live狂數汪小菲的婚內出軌醜聞，不過有網民反而想八卦內地女星迪麗熱巴跟男神鹿晗於2017年傳出的緋聞，葛斯齊亦不介意舊料重「爆」，直指當年2人同時在日本，所以當時他與另一組同事分頭「行動」，某日迪麗熱巴在東京拍廣告，他說：「等着迪麗熱巴，結果等到……」快說到「戲肉」時，直播卻就此結束，不過他語帶保留的口脗已激起網民熱烈討論，引爆無限揣測，令2人的緋聞再度成熱搜話題。而迪麗熱巴對於被「爆料」，即時透過工作人員闢謠：「假的，子虛烏有」。當年她和鹿晗拍攝綜藝節目《奔跑吧》，曾被製作單位湊成「最強CP」而傳出戀情，直至2017年10月，鹿晗突然大方認愛女星關曉彤，才平息了緋聞。

正所謂一不離二，有網民好奇問到新加坡「金曲歌王」林俊傑（JJ）的「花生料」，初時表現得不願多談的葛斯齊稱，會對自己所言負責，但又忍不住口說：「自己手中有相關證據。」其令人有無限聯想的「賣關子」態度，一瞬間炸爆熱搜榜，「#林俊傑 套房」登頂，力壓「#汪小菲 照片」的話題，而躋身熱搜榜的其他14項，均是由他爆出的相關材料。

辣埋林俊傑 隔晚即道歉

由於太過爆炸性，JJ所屬的JFJ經紀公司於凌晨作緊急回應，呼籲爆料者停止造謠：「關於網上無端影射，本公司重申，若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請務必向有關部門檢舉，本公司與林俊傑先生必將積極配合調查工作，否則，請勿佔用公共資源、破壞網絡秩序，敬請停止一切的造謠、傳謠等非法行為，共同維護文明清朗的網絡環境。」隨後葛斯齊指是網友自行對號入座，並指當年事件已上新聞、是事實，他毋須多作解釋。

網友飽食花生一整晚後，昨日葛斯齊突然改口，否認迪麗熱巴與鹿晗於日本密會，他表示：「我沒說過熱巴和鹿晗一起出遊日本，他們前後差3天，只是我分別巧遇在同酒店進出，鹿晗是非常可愛的年輕人。」又補充對方得知其傳媒身份後，還主動問他是否去影迪麗熱巴，續澄清2位人氣王只是好朋友關係。

他又強調直播只是「單純分享過往記者經歷」，沒想到會造成網友扭曲誤解：「我出現只是一陣風而已，就算有料，很多你情我願的事情，沒有傷害到社會，料我自己都會吞下去！日後我會更小心言行，很抱歉給大家帶來困擾了。」最後他主動向JJ道歉，指事件登上社會版新聞，一切由世人去判斷，又安撫JJ：「昨天（即前晚）直播太多網友想着你，我只是提了一下過去報道的事，很不好意思打擾了！」

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